Niejednoznaczna odpowiedź Świątek ws. wykluczenia Rosji i Białorusi. Polka wybrnęła z sytuacji

20 kwietnia All England Lawn Tennis Club podjął decyzję, że rosyjscy i białoruscy zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w Wimbledonie. Są to konsekwencje nieuzasadnionej napaści tych krajów na Ukrainę. AELTC dokonał tego bez zgody ze światowymi organizacjami tenisa, które nie zdecydowały się wykluczyć Rosjan i Białorusinów, za co mogą grozić im konkretne kary.

Iga Świątek: Trudno mi o opinię

O sprawę zapytana została Iga Świątek, która jako numer jeden na świecie będzie musiała się teraz mierzyć z wieloma pytaniami o charakterze opiniotwórczym. Polka jednak nie chciała opowiadać się za którąkolwiek ze stron w sprawie wyrzucenia z Wimbledonu reprezentantów Rosji i Białorusi. – Trudno mi o opinię, jaka decyzja jest słuszna. Mam dwadzieścia lat i nigdy nie zajmowałam się polityką. Szczerze, nawet prywatnie nie mam wiele do powiedzenia w tej kwestii. Powiem tylko, że właściwa decyzja to ta, która nie powoduje eskalacji wojny – powiedziała zawodniczka na konferencji prasowej, poprzedzającej turniej WTA w Madrycie, na którym nasza tenisistka ostatecznie nie wystąpi. – Jestem przeciwko wojnie, więc jakakolwiek decyzja, która pomoże ją powstrzymać, będzie właściwa. Nie jestem tą, która powie, jaka jest dobra decyzja – mówiła jeszcze Polka.

Daria Kasatkina rozumie decyzję organizatorów Wimbledonu

Parę dni wcześniej w tej kwestii wypowiedziała się Rosjanka Daria Kasatkina, która jest w grupie „pokrzywdzonych” zawodników. – Oczywiście jesteśmy rozczarowani, że nie możemy być częścią jednego z największych turniejów na świecie – powiedziała Rosjanka, cytowana przez swr.de. Stwierdziła jednak, że są teraz o wiele ważniejsze rzeczy, czyli ludzkie życie.

Czytaj też:

Była reprezentantka Polski zakończyła karierę. Siatkarka pożegnała się emocjonalnym wpisem