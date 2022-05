Rafael Nadal sprzeciwia się decyzji ws. Wimbledonu. Mówił o niesprawiedliwości

Rosjanie i Białorusini decyzją władz Wimbledonu nie zostaną dopuszczeni do udziału w tym wielkoszlemowym turnieju. To pierwsza taka sytuacja w turnieju tenisowym od momentu wybuchu wojny. Władze WTA i ATP zdecydowały bowiem, że reprezentanci krajów, które zaatakowały Ukrainę będą mogli brać udział w zawodach, ale bez flag, a oba związki krajowe są obecnie zawieszone.

Decyzja organizatorów Wimbledonu podzieliła tenisowe środowisko. Przeciwny takiemu rozwiązaniu był np. Novak Djoković. – Nie mogę poprzeć decyzji organizatorów Wimbledonu. Uważam, że to szaleństwo. Sportowcy nie mają nic wspólnego z wojną. Kiedy polityka miesza się do sportu, to z reguły nie wychodzi z tego nic dobrego – mówił Serb, cytowany przez Fox Sports. W tej sprawie z Djokoviciem zgadza się Rafael Nadal.

Rafael Nadal krytykuje decyzję Wimbledonu

Rafael Nadal jest kolejnym wielkim tenisistą, który nie popiera decyzji Wimbledonu o wykluczeniu rosyjskich i białoruskich zawodników z tego wielkoszlemowego turnieju. – To bardzo niesprawiedliwe w stosunku do moich kolegów. Jaka jest ich wina w tym, co się dzieje z wojną na Ukrainie? Żal mi ich i chciałbym, żeby tak nie było, ale wiadomo już, że tak będzie. Gdy rząd wprowadza konkretne środki, musimy się do nich stosować. W tym przypadku to Wimbledon podejmuje decyzję, nie będąc do tego zobowiązanym. Wielkie Szlemy to turnieje, w których zdobywa się najwięcej punktów. Trzeba będzie zobaczyć, jakie środki zostaną podjęte. Jest to dla nich bardzo niesprawiedliwe – ocenił sytuację Nadal w rozmowie z Marcą.

W sprawę włączył się już ukraiński tenisista Serhij Stachowski, który szybko skomentował słowa Nadala. „Nadal rywalizowaliśmy razem... graliśmy ze sobą w tourze. Powiedz mi proszę, jaka jest sprawiedliwość w tym, że ukraińscy zawodnicy nie mogą wrócić do domu? Jaka jest sprawiedliwość w tym, że ukraińskie dzieci nie mogą grać w tenisa? Gdzie jest sprawiedliwość, kiedy Ukraińcy umierają?” – powiedział tenisista.

