Rosyjski tenisista ostro o decyzji organizatorów Wimbledonu. Nie może się z nią pogodzić

Kilka tygodni temu władze wielkoszlemowego Wimbledonu ogłosili decyzję, która wywołała spore poruszenie w tenisowym środowisku. All England Tennis Club zdecydowało, że zawodnicy reprezentujący Rosję oraz Białoruś nie będą mogli wziąć udziału w jednym z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie. Oczywiście jest to konsekwencja wojny na Ukrainie, która rozpoczęła się pod koniec lutego. Jednym z graczy, których nie zobaczymy na londyńskich kortach, będzie Andriej Rublow.

Andriej Rublow o zakazie udziału w Wimbledonie

24-letni Rosjanin wciąż nie może pogodzić się z tą sytuacją. Niedawno postanowił skomentować tę decyzję. Wtedy w dość dosadnych słowach powiedział o jawnej dyskryminacji. Teraz został ponownie o to zapytany przed dziennikarzy Eurosportu. Ósmy tenisista rankingu ATP przyznał, że choć bardzo chciałby zagrać w wielkoszlemowym Wimbledonu, myśli, że angielscy organizatorzy nie zmienią już zdania. – Nie daję sobie nadziei. Przede wszystkim myślę, że jeśli organizatorzy ogłosili już jedną decyzję, to nie sądzę, żeby ją mogli zmienić. Jeśli się cofną, będzie to naprawdę miły ruch z ich strony. Ten zakaz nie ma sensu. Możemy o wiele bardziej pomóc, gdy zagramy niż w przypadku, gdy zostaniemy wykluczeni – powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Poza Andriejem Rublowem w prestiżowym turnieju nie zobaczymy takich zawodników i zawodniczek, jak wicelider światowego rankingu ATP Daniił Miedwiediew, Asłan Karacew, czy Aryna Sabalenka. Tenisiści ci nie będą mogli wystąpić także w zawodach poprzedzających tegoroczny Wimbledon, czyli turnieju w Queen's Club.

