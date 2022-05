Iga Świątek wspomniała o Robercie Lewandowskim. Ważne słowa tenisistki

Obecny sezon w wykonaniu Igi Świątek jest spektakularny. Pochodząca spod Warszawy tenisistka nie ma sobie równych, o czym świadczy choćby fakt, iż niedawno została liderką rankingu WTA, a nad drugą Barborą Krejcikovą ma ponad 2000 punktów przewagi.

Znakomity rok 2022 w wykonaniu Igi Świątek

Początkowo był to efekt tego, że w wieku 25 lat karierę postanowiła zakończyć Ashleigh Barty, wcześniejsza liderka klasyfikacji. Polka natomiast wieloma swoimi występami w 2022 roku potwierdziła, że zasługuje na pierwsze miejsce w zestawieniu. Mówimy wszak o zawodniczce, która wygrała pięć turniejów z rzędu, w których wystąpiła – WTA w Dosze, Indian Wells, Miami Open, WTA w Stuttgarcie i WTA w Rzymie. Do tego jej passa meczów bez porażki trwa już od 28. potyczek. Nic dziwnego, że jest uznawana za faworytkę do zwycięstwa również w Roland Garros.

Iga Świątek inspiruje się Robertem Lewandowskim

W ostatnim czasie Świątek udzieliła też wywiadu dziennikowi „Bild”, w którym opowiedział o jednej ze swoich największych sportowych inspiracji. Co ciekawe nie wspomniała o żadnym tenisiście czy tenisistce, lecz piłkarzu.

– Robert Lewandowski jest synonimem konsekwencji. Potrafi utrzymywać się na szczycie przez wiele lat. To bardzo silny wzór do naśladowania. Ze względu na takich sportowców jak on, również mi było łatwo uwierzyć, że mogę zajść na samą górę – stwierdziła w rozmowie z dziennikarzem z niemieckiej gazety.

Polka rozpocznie rywalizację we French Open już niebawem. Start wielkoszlemowego turnieju zaplanowano na 22 maja.

