Ogromny sukces polskiej tenisistki na Wimbledonie! Awansowała do ćwierćfinału

Po pierwszym tygodniu tegorocznego Wimbledonu honoru Polski broniła już tylko Alicja Rosolska. Wszyscy pozostali reprezentanci naszego kraju odpadli na wcześniejszych etapach. Nawet Iga Świątek nie dała rady i przegrała z bardziej doświadczoną Francuzką Alize Cornet 4:6, 2:6. 36-latka z Warszawy mogła w poniedziałek, 4 lipca, awansować do ćwierćfinału turnieju deblistek. Jej partnerką jest pochodząca z Nowej Zelandii i młodsza aż o dziewięć lat Erin Routliffe.

Wimbledon 2022. Alicja Rosolska i Erin Routliffe zwycięskie w pierwszym secie

W walce o awans polsko-nowozelandzkiej parze przyszło zmierzyć się z Japonką Eną Shibaharą i Amerykanką Asią Muhammad, które były faworytami w tym pojedynku. Pierwszy set tego starcia był wyrównany, toczony w szybkim tempie. Oba duety z łatwością wygrywały gemy przy swoim podaniu. Dopiero w dziewiątym gemie Alicja Rosolska i Erin Routliffe przełamały serwis Asi Muhammad. Polka i Nowozelandka potrzebowały tylko jednego break pointa. To był kluczowy moment tej partii.

36-latka i jej partnerka wyszły na prowadzenie 5:4 i miały w zanadrzu swoje podanie. Było blisko, aby japońsko-amerykańska para dokonała przełamania powrotnego, lecz zmarnowała dwa break pointy. Nasza reprezentantka i Erin Routliffe wytrzymały napór przeciwniczek i już przy pierwszej okazji wykorzystały piłkę setową. Ostatecznie więc wygrały 6:4.

Wimbledon 2022. Wyrównany set i zwycięski tie-break

Drugi set także był zacięty. Nie brakowało w nim emocji oraz dłuższych wymian. Szczególnie w czwartym oraz piątym gemie, w którym polsko-nowozelandzki duet miał okazję do przełamania, ale Ena Shibahara i Asia Muhammad wyszły z tej trudnej sytuacji obronną ręką. Zaskakujący przebieg miał 11. gem, gdy Polka wraz z Nowozelandką zwyciężyły przy serwisie Japonki i to dość łatwo, bo 40:15.

Rywalki naszej reprezentantki i jej partnerki nie miały zamiaru się poddawać. Szybko wygrały trzy piłki z rzędu i przy podaniu Alicji Rosolskiej prowadziły 40:0. Tym samym miał aż trzy break pointy, co wykorzystały, doprowadzając do tie-breaka, którego kapitalnie rozpoczęły 36-latka z Polski i Erin Routliffe. Para momentalnie rozpoczęła od wyniku 4:0, dzięki czemu przejęła kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Natomiast przy stanie 6:2 miały cztery piłki setowe. Wykorzystały drugą okazję do zakończenia tego meczu, pokonując Enę Shibaharę i Asię Muhammad w dwóch setach 6:4, 7:5(7-3).

Tym samym Alicja Rosolska i jej o dziewięć lat młodsza partnerka awansowały do ćwierćfinału Wimbledonu. W starciu, którego stawką będzie półfinał Polka oraz Nowozelandka zagrają z duetem Amerykanek Desirae Krawczyk i Danielle Collins.

