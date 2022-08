Serena Williams ogłosiła zakończenie kariery! Legendarna tenisistka zdradziła, kiedy to nastąpi

9 sierpnia Serena Williams kolejny raz zaszokowała cały sportowy świat. Tym razem jednak nie chodzi o kolejny spektakularny sukces tenisistki, lecz ostateczną decyzję dotyczącą jej kariery. Na łamach „Vogue” ukazał się artykuł, z którego dowiadujemy się, iż Amerykanka postanowiła zakończyć swoją przygodę z zawodowym sportem.

Serena Williams wyjaśniła, dlaczego kończy karierę

– Nigdy nie lubiłam słowa „emerytura”. Nie brzmi ono jak nowoczesne określenie. Myślałam o tym dużo i co to słowo oznacza dla ludzi. Dla być może lepszym określeniem jest „ewolucja”. Piszę to, by powiedzieć wam, że ewoluuję ze świata tenisa w kierunku innych rzeczy, które są dla mnie ważne – napisała sama zawodniczka w osobistym tekście opublikowanym na stronie internetowej wcześniej wspomnianego magazynu.

