Zaskakujące wyznanie Igi Świątek. Otwarcie się do tego przyznała

Ten rok i ten sezon należą do Igi Świątek. Polka zdominowała rywalizację w kobiecym tenisie. Od kilku miesięcy zasłużenie zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu i nic nie zapowiada tego, żeby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Raszynianka zaliczyła imponującą serię zwycięstw, a do tego triumfowała chociażby w dwóch turniejach wielkoszlemowych. Najpierw okazał się bezkonkurencyjna na French Open, a niedawno wygrała US Open.

Iga Świątek zaskoczyła. Szczere wyznanie Polki

W finale tej imprezy rozgrywanej w Stanach Zjednoczonych przyszło jej się zmierzyć z Tunezyjką Ons Jabeur, która dzięki swojej wyśmienitej postawie stała się wiceliderką zestawienia WTA. 21-latka pokonała ją w bardzo dobrym stylu 6:2, 7:6. Po meczu nie zabrakło żartobliwej wymiany zdań między zawodniczkami.

Kilka dni później wątek ten został poruszony w wywiadzie dla „Vouge'a”. Iga Świątek opowiedziała o relacjach z Ons Jabeur, a także o swojej osobowości. – Jestem bardziej introwertyczką. Nasze dobre relację z Ons zawdzięczam właśnie jej. Ona jest ekstrawertyczką. Zawsze jest otwarta na kontakty, za każdym razem jest uśmiechnięta, na każdym kroku potrafi rzucić żart. Z pewnością Jabeur ma wspaniałą osobowość – powiedziała.

Po chwili dodała, że Tunezyjka jest wysokiej klasy tenisistką, która jest pełna determinacji oraz ambicji. – To miłe, że czujemy przed sobą respekt. Uważam, że to ważne w kobiecym tenisie – rzuciła Polka.

Podczas dalszej rozmowy raszynianka poruszyła także inne ciekawe wątki. Zdradziła m.in. który z tenisistów inspiruje ją do ciągłego rozwoju.

