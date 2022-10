Huber Hurkacz weźmie udział w ATP w Antwerpii. Tenisista poznał rywala

Na początku października Hubert Hurkacz wziął udział w Astana Open. W ćwierćfinale tego turnieju Polak przegrał ze Stefanosem Tsitsipasem, późniejszym finalistą tego turnieju rangi ATP Tour 500. Końcowym zwycięzcą został Novak Djoković.

ATP 250 w Antwerpii. Hubert Hurkacz poznał rywala

Teraz Hubert Hurkacz weźmie udział w turnieju ATP 250 w Antwerpii, turnieju, który jest rozgrywany w hali. Polak rozpocznie swoje zmagania w tych rozgrywkach od drugiej rundy. Wrocławianin zmierzy się z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Zawodnik Wielkiej Brytanii w ostatnim rankingu ATP uplasował się na 48. miejscu. Z kolei nasz reprezentant wypadł z pierwszej dziesiątki i znalazł się na 11 miejscu światowego zestawienia.

Największym sukcesem Drapera jest dotarcie do finału juniorskiego Wimbledonu w 2018 roku. Z kolei w tym sezonie Brytyjczyk kończył swoje zmagania w drugiej rundzie Wielkich Szlemów takich jak Wimbledon i US Open. Starcie Hubert Hurkacz – Jack Draper zaplanowano na środę 19 października.

Hubert Hurkacz chce zająć wysokie miejsce w Race to Turin

Poza tym turniejem Hubert Hurkacz zmierzy się jeszcze w starciach w ATP 500 Wiedniu i ATP 1000 Paryżu. Polakowi zależy na jak najlepszym wyniku w rankingu Race to Turin. Do tej pory Hubert Hurkacz w tym zestawieniu plasuje się na 9. miejscu (2725 pkt) tuż przed Novakiem Djokoviciem (2720 „oczek”). Do ósmego Taylora Fritza wrocławianin traci 160 punktów. Pierwszy w tym zestawieniu jest Carlos Alcaraz z 6460 „oczkami”.

Ranking ATP. Hubert Hurkacz poza pierwszą dziesiątką

W opublikowanym w poniedziałek 17 października rankingu ATP Hubert Hurkacz zajął 11 lokatę z 3085 punktami. Polak traci do dziesiątego Felixa Auger-Aliassime 70 punktów. Na kolejnych lokatach uplasowali się Taylor Fritz, Andriej Rublow, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas i Daniił Miedwiediew.

Trzecie miejsce zajął Norweg Casper Ruud z 5600 pkt na koncie, tuż przed nim 210 punktów więcej ma Rafael Nadal. Na pierwszym miejscu znalazł się jego rodak – Carlos Alcaraz z 6730 pkt na koncie.

Czytaj też:

Najnowszy ranking ATP. Hubert Hurkacz poza pierwszą dziesiątką zestawienia