Wyprzedził Igę Świątek i został najlepiej zarabiającym tenisistą świata w 2022. Eksperci grzmią

Sezon 2022 w wykonaniu Igi Świątek był znakomity. Polka imponowała osiągnięciami, szczególnie wiosną. Wtedy to zaliczyła serię 37 meczów z rzędu bez porażki, wygrywała też prestiżowe turnieje – między innymi Indian Wells, Miami Open czy też wielkoszlemowe, jak Roland Garros. Jesienią triumfowała zaś w US Open, a w WTA Finals dotarła do półfinału. Co za tym idzie, raszynianka mogła liczyć również na ogromne gratyfikacje finansowe. Zdawało się, że ze wszystkich sportowców uprawiających tenis może zostać najbogatszą zawodniczką. Rzutem na taśmę wyprzedził ją jednak Novak Djoković.

Iga Świątek wygrała więcej turniejów niż Novak Djoković

Kontrowersyjny gwiazdor uczynił to głównie dzięki wygraniu elitarnego turnieju wieńczącego sezon mężczyzn. Serb okazał się najlepszy w rozgrywkach ATP Masters, po tym, jak w wielkim finale wygrał z Casprem Ruudem. Pokonał Norwega 2:0 (7:5 i 6:3). Wcześniej zaś Djoković zwyciężał w starciach ze Stefanosem Tsitsipasem, Andriejem Rublowem, Daniłem Miedwiediewem i Taylorem Fritzem.

Był to piąty wygrany turniej przez Serba w sezonie 2022. Tytuły zdobywał w takich zawodach jak Wimbledon, ATP Rzym, Tel Awiw Open, Astana Open i właśnie ATP Finals. Pod tym względem Iga Świątek była od niego zdecydowanie lepsza, ponieważ ma na koncie dwa wielkoszlemowe puchary i ogółem osiem wygranych turniejów.

Tyle zarobił Novak Djoković w 2022 roku

To jednak nie przeszkodziło Djokoviciowi stać się najlepiej zarabiającym tenisistą w 2022 roku. Według wyliczeń 35-latek zainkasował 9,93 miliona dolarów, biorąc pod uwagę cały sezon. Prześcignął więc Polkę pod tym względem o niecałe 60 tysięcy dolarów. Ona uzbierała bowiem sumę 9,87 miliona dolarów.

Co ciekawe wielu kibiców i ekspertów uważa tę kwestię za wysoce niesprawiedliwą i wręcz krzywdzącą. Te osoby dowodzą bowiem braku równouprawnienia w świecie tenisa, o czym zarobki mają dobitnie świadczyć.

Czytaj też:

Iga Świątek skomentowała osiągnięcie Djokovica. Prawdziwa laurka