Hurkacz zdradził z kim przygotowuje się do Australian Open. Sami wybitni tenisiści

Iga Świątek i Hubert Hurkacz, czyli czołowi polscy tenisiści przygotowują się do Australian Open, czyli do jednego z czterech wielkoszlemowych turniejów, który rozpoczyna nowy sezon. Turniej odbędzie się w dniach 16-29 stycznia 2023 roku. Obrońcami tytułu w singlu mężczyzn i kobiet są Rafael Nadal i Ashleigh Barty. Jednak w związku ze sportową emeryturą Australijki, wiemy na pewno, że ten tytuł trafi do innej zawodniczki.

Jakiś czas temu organizatorzy Australian Open poinformowali, że pula nagród w tym roku jest historycznie wysoka i wynosi 76,5 mln dolarów australijskich (prawie 52 mln dolarów amerykańskich). – Dbamy by najlepsi gracze na świecie byli odpowiednio wynagradzani – powiedział pod koniec grudnia dyrektor turnieju Australian Open Craig Tiley.

Hubert Hurkacz: Miło jest potrenować z Rafaelem Nadalem

Na temat swoich przygotowań do Australian Open wypowiedział się Hubert Hurkacz na antenie Polsat Sport. Wrocławianin przyznał, że jest bardzo zadowolony z okresu przygotowawczego. – Na początku trochę czasu spędziliśmy w Zakopanem, a później w Monaco. W moim treningu nie dostrzegłem ogromnych zmian. Szukam jednak niuansów do poprawy – oświadczył.

Reprezentant Polski zdradził, że do wielkoszlemowego turnieju przygotowuje się w towarzystwie wielkich tenisistów, z którymi czasem umawia się na treningi. – Nie mam z tym problemu, lubię trenować z każdym – zdradził.

Jeśli chcę sprawdzić się na większych arenach, wtedy miło jest potrenować z Rafaelem Nadalem, Daniiłem Miedwiediewem czy Aleksem de Minaurem. Wtedy takie możliwości są większe – powiedział.

