Iga Świątek może zarobić fortunę. Gigantyczna pula nagród w Australian Open

Australian Open to międzynarodowe tenisowe rozgrywki, które rozpoczynają nowy sezon w światowym tenisie. Ponadto jest to pierwszy z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema. Turniej odbędzie się w dniach 16-29 stycznia 2023 roku.

Obrońcami tytułu w singlu mężczyzn i kobiet są Rafael Nadal i Ashleigh Barty. Jednak w związku ze sportową emeryturą Australijki, wiemy na pewno, że ten tytuł trafi do innej zawodniczki. Jedną z faworytek do końcowego triumfu jest oczywiście Iga Świątek, która przejęła po Barty schedę i od 4 kwietnia 2022 roku jest pierwszą rakietą świata.

Australian Open. „Dbamy by najlepsi gracze na świecie byli odpowiednio wynagradzani”

Organizatorzy Australian Open poinformowali, że pula nagród w tym roku jest historycznie wysoka i w 2023 roku wynosi 76,5 mln dolarów australijskich (prawie 52 mln dolarów amerykańskich), co stanowi wzrost o 3,4 proc. względem roku poprzedniego. – Dbamy by najlepsi gracze na świecie byli odpowiednio wynagradzani – powiedział dyrektor turnieju Australian Open Craig Tiley.

– W Australian Open podnieśliśmy nagrody pieniężne za każdą rundę od kwalifikacji, poprzez finały. Pomoże to graczom zainwestować we własne kariery i w wielu przypadkach nastawić się na sukces w ciągu roku – dodał.

Australian Open 2023. Nagrody pieniężne

Łączna pula nagród Australian Open wzrosła o ponad 321 procent, czyli 58,32 mln dolarów, w ciągu 20 lat od 2003 roku, kiedy wynosiła 18,18 mln dolarów. Tegoroczna całkowita pula nagród Australian Open wynosi 76,5 miliona dolarów, co stanowi wzrost o 3,4 procent w stosunku do roku 2022.

Kwalifikacje – 26,000 dolarów australijskich (około 17,5 tys. dolarów amerykańskich) – wzrost o 3 proc.;

– 26,000 dolarów australijskich (około 17,5 tys. dolarów amerykańskich) – wzrost o 3 proc.; Pierwsza runda singla – $106,250 (71,8 tys. dolarów amerykańskich) – wzrost o 3,2 proc.;

– $106,250 (71,8 tys. dolarów amerykańskich) – wzrost o 3,2 proc.; Druga runda – 158 850 dolarów australijskich (107,4 tys. dolarów amerykańskich) – wzrost o 3,1 proc.;

– 158 850 dolarów australijskich (107,4 tys. dolarów amerykańskich) – wzrost o 3,1 proc.; Trzecia runda – 227,925 dolarów australijskich (154,1 tys. dolarów amerykańskich);

– 227,925 dolarów australijskich (154,1 tys. dolarów amerykańskich); Czwarta runda – 338,250 dolarów australijskich (228,7 tys. dolarów amerykańskich);

– 338,250 dolarów australijskich (228,7 tys. dolarów amerykańskich); Ćwierćfinał – 555,250 dolarów australijskich (375,4 tys. dolarów amerykańskich);

– 555,250 dolarów australijskich (375,4 tys. dolarów amerykańskich); Półfinaliści zarobią 925,000 dol. australijskich (625,4 tys. dol. amerykańskich) – wzrost o 3,4 procent;

zarobią 925,000 dol. australijskich (625,4 tys. dol. amerykańskich) – wzrost o 3,4 procent; Dla finalisty czeka nagroda 1,625,000 dol. australijskich (około milion dol. amerykańskich);

czeka nagroda 1,625,000 dol. australijskich (około milion dol. amerykańskich); Zwycięzca – 2,975 miliona dolarów australijskich (1,94 mln dol.amerykańskich).

Czytaj też:

Iga Świątek złożyła deklarację przed startem sezonu. Chce zacząć od zeraCzytaj też:

Skandaliczne słowa byłego opozycjonisty o Idze Świątek. Stanowcza reakcja Jurka Owsiaka