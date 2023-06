Ogromna sensacja na kortach w Wielkiej Brytanii. Rywalka Igi Świątek za burtą

Maria Sakkari pojechała do Nottingham jako zdecydowanie jedna z faworytek do ostatecznego triumfu. Organizatorzy wydarzenia rozstawili ją z numerem jeden i była w tej samej części drabinki, co Magda Linette oraz Magdalena Fręch. W pierwszej rundzie Greczynka pokonała Chinkę Xiyu Wang 6:2, 7:6 (8:6). W drugiej jej przeciwniczką była nierozstawiona Alize Cornet z Francji, której dotychczasowy bilans meczów na kortach trawiastych jest ujemny. Okazało się, że sprawiła nam nie lada niespodziankę.

Szok w Nottingham. Maria Sakkari za burtą zawodów

Od samego początku meczu było jasne, że Maria Sakkari będzie chciała przejąć inicjatywę. Bardzo szybko okazało się, że Francuzka nie pozwoliła jej na rozwinięcie skrzydeł i narzucić swoje tempo gry. Cały set trwał 44 minuty i mieliśmy w nim siedem gemów, z czego aż sześć wygrała niżej notowana tenisistka. Zdecydowanie ciekawiej było w drugim secie, kiedy to Cornet prowadziła już 4:1 i wszystko szło dla niej, jak po maśle, jednak została przełamana przez Greczynkę i szybko zrobiło się 4:3.

Emocje wzięły górę w dziesiątym gemie, kiedy Francuzka miała okazję na zamknięcie meczu przy swoim serwie. Najpierw popełniła błąd z forhendu, po czym Maria Sakkari wykonała znakomity return. Nie złamało to Cornet i doprowadziła do wyrównania w gemie, a ostatecznie wygrała cały mecz 6:1, 6:4, odnosząc 25. zwycięstwo z zawodniczką z najlepszej dziesiątki rankingu WTA.

– Na początku roku nie grałam tak dobrze, ale wiedziałam, że mogę się dobrze bawić na tej nawierzchni. Jestem bardzo zadowolona z mojego dzisiejszego meczu. Maria jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Potrafi grać bardzo intensywnie i wiem, że mentalnie nie odpuszcza ani jednego punktu – powiedziała po meczu podekscytowana Alice Cornet.

