Niemcy dostrzegli wyjątkowość Igi Świątek. Nazwali Polkę „Gwiazdą rocka”

Przypomnijmy, że Polka przygotowuje się właśnie do kolejnej wielkoszlemowej imprezy. Już w poniedziałek (tj. 3 lipca) rusza Wimbledon. Na trawiastych kortach w Londynie spotka się cała śmietanka tenisistek i tenisistów. „Jedynką” legendarnego turnieju wśród pań będzie Iga Świątek. Polka przed Londynem rywalizuje jednak w Bad Homburgu.

Iga Świątek jako „Gwiazda rocka” w Niemczech

Niemieccy dziennikarze doceniają nie tylko klasę sportową polskiej mistrzyni. Świątek jest chwalona za swoje zachowanie w trakcie pobytu w Bad Homburgu.

„Zwyciężczyni Rolanda Garrosa odpowiada nawet na bardziej prywatne pytania po meczach. Nie robi przy tym min, włada płynnym angielskim. Przez polskich fanów traktowana jest jak gwiazda rocka. Świątek znajduje czas na selfie, rozdawanie autografów pod osłoną ochroniarzy […] W Niemczech mieszka prawie milion Polaków, którzy stanowią drugą co do wielkości grupę imigrantów po Turkach. Kiedy fani Świątek osobiście mieli okazję spotkać świątek, czasem przytulają się później do siebie, płacząc z radosnej chwili z liderką rankingu WTA” – czytamy we „Frankfurter Rundschau”.

Widać, że Świątek zrobiła naprawdę duże wrażenie. Zresztą, opinia związana z rockiem nie jest przypadkowa. Niemieccy dziennikarze zauważają, że Polka ma słabość do takich zespołów jak AC/DC czy Led Zeppelin. A utwór „Welcome To The Jungle” Guns n’Roses uważała podczas Rolanda Garrosa, jako idealną do przygotowania do meczu.

Iga Świątek – Lucia Bronzetti, gdzie i o której oglądać mecz?

W półfinale turnieju WTA 250 polska mistrzyni zmierzy się z Lucią Bronzetti. Włoszka zajmuje obecnie 65 miejsce w rankingu WTA. Początek meczu Bronzetti ze Świątek już w dzisiaj, tj. piątek (30 czerwca) o godzinie 14:30.

Mecze WTA tour można oglądać na antenie Canal + Sport. Pojedynki tenisistek są dostępne również na platformach streamingowych posiadających ten kanał, dodatkowo można je oglądać na stronie Canalplus.com, mając odpowiedni pakiet.

