Ojciec Igi Świątek stanowczo odniósł się do słów Aryny Sabalenki. Przedstawił relacje jego córki z Białorusinką

Iga Świątek jest niekwestionowaną faworytką do zwycięstwa tegorocznego BNP Paribas Warsaw Open. Raszynianka jest jedyną Polką, zgłoszoną do najbardziej prestiżowych polskich zawodów tenisowych. Tata „jedynki” światowego rankingu WTA, Tomasz Świątek podczas konferencji prasowej w Warszawie zaznaczył, że jej priorytetem będzie jak najlepsza prezentacja przed polską publicznością i chęć zwycięstwa. Poruszył również wątek rywalizacji córki z Aryną Sabalenką.

Tomasz Świątek przedstawił relacje jego córki z Aryną Sabalenką

Rywalizacja Igi Świątek z Aryną Sabalenką od dłuższego czasu wzbudza największe emocje kibiców światowego tenisa. Istnieje możliwość, że obie zawodniczki zmierzą się jeszcze w trakcie trwającego Wimbledonu. Tata Igi Świątek zdaje sobie sprawę z poziomu rywalizacji pomiędzy jego córką a Białorusinką, jednak zaznaczył, że pomiędzy obiema zawodniczkami nie ma złej krwi.

– Ich relacje są obojętne. Nie wiem nawet, czy mówią do siebie „cześć”, ale nigdy nie wymieniały pomiędzy sobą głębszych zdań. Iga kiedyś zdecydowanie lepiej się czuła, rozmawiając z Paulą Badosą, ale odkąd ona zmieniła swoje poglądy po wybuchu wojny, to ich relacje osłabły. WTA się broni przed pytaniami tego rodzaju, bo gdyby cały świat ustawił się w jednej linii przeciwko wojnie, to byśmy mieli zupełnie inny obraz, ale tak to nic się nie dzieje – powiedział Tomasz Świątek.

Tomasz Świątek odniósł się do słów Aryny Sabalenki

Jakiś czas temu światło dzienne ujrzał odcinek serialu Netflixa pt. „Break Point”, którego główną bohaterką była Aryna Sabalenka. 25-latka z Mińska powiedziała w nim wprost, że jej celem jest detronizacja Igi Świątek, oraz że jej zeszłoroczne zwycięstwa działały jej na nerwy.

– W tym sezonie (2022 – przyp. red.) Iga Świątek wygrała wszystko. To było bardzo irytujące (...) Tak, Iga to mój cel. W tym sezonie pokonała mnie cztery razy. Byłam naprawdę wkurzona. Dlatego potrzebuję się na niej zemścić. Muszę być fizycznie i mentalnie na nią przygotowana – powiedziała Białorusinka.

Podczas wspomnianej konferencji prasowej Tomasz Świątek odniósł się do słów „dwójki” światowego rankingu WTA, twierdząc, że ma ona taki styl bycia, a sama realizacja serialu „Break Point” mu nie odpowiada.

– Generalnie mój komentarz na temat serialu „Break Point” jest taki, że on mi się nie podoba, bo z jednej strony zrobili z Aryny Sabalenki ofiarę, a Iga przebija się w mniejszym stopniu. Całe to wydarzenie, które w ubiegłym roku zorganizował Netflix w Krakowie, było naprawdę duże, a z Igą pokazany był zaledwie ułamek sekundy, jak stoi z napisem. Nie o to tutaj chodzi, a to, jak wypowiada się Sabalenka, to można skomentować, że ona po prostu taka jest i ten typ tak ma – dodał tata najlepszej tenisistki świata.

Czytaj też:

Te zawodniczki otrzymały „dzikie karty” w Poland Open. Nie obyło się bez niespodzianekCzytaj też:

Mecze Wimbledonu zagrożone. Sprawdza się najgorszy scenariusz