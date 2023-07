Rosyjska gwiazda tenisa rozważa zmianę obywatelstwa. Jest reakcja agenta

Mirra Andriejewa to bez wątpienia największe odkrycie bieżącego sezonu tenisa. 16-letnia Rosjanka wygrywa zdecydowaną większość spotkań, a w ostatnich miesiącach zatrzymywała się dopiero w pojedynkach z najlepszymi tenisistkami świata. Podczas Wimbledonu przegrała dopiero w czwartej rundzie, gdzie wyeliminowała ją Madison Keys. Mimo tego zebrała mnóstwo pochwał od legend tenisa, które dostrzegają w niej potencjał na bycie numerem jeden światowego rankingu WTA. Może to osiągnąć, jednak już nie jako reprezentantka Rosji.

Mirra Andriejewa rozważa zmianę obywatelstwa

O tych zaskakujących okolicznościach poinformował serwis sport-express.ru. Według wieści podawanych przez rosyjskich dziennikarzy wschodząca gwiazda światowych kortów wkrótce będzie ubiegała się o francuskie obywatelstwo. „Mirra mieszka i trenuje we Francji. Aby uzyskać obywatelstwo francuskie, musi mieszkać w kraju przez pięć lat i zdać testy językowe. Pod koniec marca tego roku inna rosyjska tenisistka Warwara Graczewa również otrzymała obywatelstwo francuskie i obecnie reprezentuje Francję na międzynarodowych zawodach” – czytamy w opublikowanym artykule.

Agent Rosjanki Lew Kassil zdementował te wieści, zaznaczając, że jego podopieczna jest obywatelką Rosji i w dalszym ciągu zamierza grać dla swojego kraju. Rosyjskie media twierdzą, że takie rozważania tenisistki mogą wynikać m.in. z niedawnego ataku brytyjskich dziennikarzy, którzy zwrócili uwagę na jej aktywność medialną. „Dlaczego spodobał jej się post, w którym Leps pogratulował Władimirowi Putinowi urodzin? I dlaczego wspomniała o komiksowym wideo innego rosyjskiego artysty wyśmiewającego Wołodymyra Zełenskiego?” – zastanawiał się brytyjski dziennikarz Ian Herbert.

Choć legendy tenisa upatrują w 16-latce wschodzącą gwiazdę, to jednocześnie zwracają uwagę na jej zachowanie w przypadku niepowodzeń. Najlepszym przykładem było to, czego dopuściła się w czwartej rundzie Wimbledonu, kiedy w końcówce meczu z Madison Keys drugi raz wyrzuciła rakietę, przez co została ukarana stratą punktu, a Amerykance dała piłkę meczową i przegrała. Ponadto Rosjanka nie podała ręki prowadzącej spotkanie sędzi, za co została ukarana grzywną w wysokości 8 tys. dol.

Czytaj też:

Aryna Sabalenka z jasnym przekazem na konferencji. Słowa dla rywalki w WimbledonieCzytaj też:

Carlos Alcaraz dokonał niemożliwego. Wyjątkowa historia na kortach Wimbledonu