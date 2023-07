Aryna Sabalenka z jasnym przekazem na konferencji. Słowa dla rywalki w Wimbledonie

Białorusinka zalicza świetny sezon. Aryna Sabalenka to najgroźniejsza przeciwniczka dla Igi Świątek w tourze WTA. Urodzona w Mińsku zawodniczka co rusz pokazuje, jak duży wachlarz tenisowych możliwości posiada. Na drugim krańcu jej kariery jest za to wojna w Ukrainie, w kontekście której zawodniczka była wielokrotnie na świeczniku. Białorusinka swoimi zawojowaniami wzbudza skrajne emocje.

Aryna Sabalenka ze specjalnym przekazem dla Ons Jabeur

Półfinały singlistek na kortach Wimbledonu zapowiadają się arcyciekawie. Kibice mogą zacierać ręce zwłaszcza na starcie Sabalenki z Ons Jabeur. Stawką pojedynku, poza grą w sobotnim finale, będzie również ew. wejście na pierwsze miejsce rankingu WTA. Tego może dokonać Sabalenka, która z pewnością ma apetyt na zdetronizowanie Świątek.

Jabeur to natomiast ubiegłoroczna finalistka. Tunezyjka przegrała w grze o tytuł z Jeleną Rybakiną. Kazaszce Jabeur zrewanżowała się jednak w środę, w ćwierćfinale. Tunezyjka ograła ciągle aktualną obrończynię tytułu w trzech setach. Na korcie spędziła więcej czasu niż Sabalenka, co skrzętnie skomentowała po wygranej, w formie żartu.

Na odpowiedź Białorusinki nie trzeba było długo czekać.

– Widziałam to, jej wypowiedź. Byłam w szatni i oglądałam jej wywiad. Przesyłam jej buziaki i dużo miłości. W gruncie rzeczy mam wrażenie, że żartowała. To bardzo miła dziewczyna. Ons ma fajne poczucie humoru. Nie sądzę, żeby to dawało mi jakąś przewagę. Zapowiada się świetna walka, trudny mecz. Nieważne co Ons powiedziała, to jest zabawna dziewczyna – z uśmiechem skwitowała Sabalenka.

O której będą rozgrywane półfinałowe mecze Wimbledonu?

Dwie batalie o wejście do kobiecego finału w Londynie zostaną rozegrane już w czwartek 13 lipca. Jako pierwsze na kort wyjdą Marketa Vondorousova i Elina Switolina. Początek ich pojedynku o 14:30 polskiego czasu.

Drugim starciem dnia będzie rywalizacja Sabalenki z Jabeur. Finał turnieju pań odbędzie się za to w sobotę na korcie centralnym Wimbledonu.

