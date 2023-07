Alexander Zverev ma poważne problemy. Padły mocne oskarżenia

Ostatnie miesiące są trudne dla Alexandra Zvereva, ale jeśli potwierdzą się najnowsze doniesienia niemieckich mediów, tenisista już niebawem będzie miał jeszcze większe problemy i to wyłącznie z własnej winy. Jego sprawą zajął się berliński prokurator, ponieważ 26-latek jest podejrzany o stosowanie przemocy wobec swojej niedawnej partnerki.

Alexander Zverev oskarżony o stosowanie przemocy wobec byłej partnerki

To zresztą nie jest pierwsza taka sytuacja w życiu tego sportowca. Podobne kłopoty miał już przed laty, a konkretnie w 2020 roku. Wtedy w listopadzie jego ówczesna partnerka Olga Sharipova również oskarżyła go o przemoc domową. Wszystko opisała na swoim Instagramie. Tamta sprawa została jednak umorzona, ponieważ brakowało dowodów obciążających tenisistę.

Teraz jednak sprawa wydaje się poważniejsza, oczy doniósł portal RTL.de. Z relacji opublikowanej we wspomnianym serwisie wynika, że Zverev dopuścił się napaści ze skutkiem naruszenia ciała. Brenda Patei utrzymuje, iż reprezentant Niemiec zastosował wobec niej przemoc i zgłosiła to do odpowiednich organów.

Jaka kara grozi Alexandrowi Zverevowi?

Prokuratura ze stolicy naszych zachodnich sąsiadów wydała nawet nakaz karny, według którego tenisista będzie mógł uniknąć przesłuchania, ale ewentualny może okazać się dla niego bolesny. Zdaniem autora przywoływanego artykułu 26-latkowi grozi między innymi drakońska kara finansowa wynosząca aż 500 tysięcy euro. W Niemczech wylicza się ją proporcjonalnie na podstawie zarobków oraz wagi danego przestępstwa.

W sprawie Zvereva obowiązuje oczywiście domniemanie niewinności, a on sam ma dwa tygodnie na złożenie apelacji. Na razie nie wiadomo jednak, jakie będą dalsze kroki sportowca w tej sprawie.

