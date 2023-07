Jedna z rywalek Igi Świątek wzięła ślub z partnerką. Jest reakcja ze strony WTA

Trzeba przyznać, że ostatni czas na zawodowych kortach nie jest najlepszy dla Alison van Uytvanck. Belgijka, która w przeszłości potrafiła być na pograniczu czołowej trzydziestki świata, obecnie zajmuje miejsce numer 281. Zestawienie rankingu WTA nie jest jednak dla van Uytvanck najważniejsze. Belgijka jest bowiem szczęśliwa po ślubie z partnerką.

Była rywalka Igi Świątek oficjalnie poinformowała o ślubie

Belgijska tenisistka w karierze singlowej zdołała dotrzeć nawet do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Miało to miejsce jednak już ładny kawałek czasu temu, bo w 2015 roku. Odnotować na plus można również to, że w rywalizacji na kortach Wimbledonu van Uytvanck potrafiła przebrnąć do poziomu IV rundy. Belgijka wygrała również kilka turniejów, po raz ostatni w październiku 2021 roku.

Światowe media bardziej niż występy na kortach w przypadku van Uytvanck interesowały wydarzenia z życia prywatnego Belgijki. Tenisistka, która w 2019 roku potrafiła ograć Igę Świątek, a w przeszłości rywalizowała także z Agnieszką Radwańską, wzięła bowiem ślub. Belgijka pochwaliła się zdjęciami z uroczystości w mediach społecznościowych. Jej wybranką serca jest Emilie Vermeiren. Jak widać na ujęciach umieszczonych w internecie, uroczystość była piękna, a obie panie bardzo szczęśliwe z zalegalizowania związku.

instagram

Reakcja WTA na ślub tenisistki ze swoją partnerką

Wpis Belgijki spotkał się z dużym odzewem ze strony komentujących. Nie zabrakło również wpisów z oficjalnych profili takich organizacji, jak WTA. Światowa federacja tenisowa organizująca rozgrywki dla pań nie ukrywała radości z tego, że van Uytvanck jest szczęśliwa ze swoją partnerką.

Tenisistce złożono oficjalne gratulacje z faktu tak ważnego wydarzenia, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego. „W końcu mogę cię nazwać żoną, to moje spełnione marzenie” – dodała van Uytvanck w swoim wpisie.

Czytaj też:

Dlatego Magdalena Fręch nie zagra w Warszawie. Ma konkretny powódCzytaj też:

Iga Świątek ma sprytny plan. „Nie mówcie nic mojemu teamowi”