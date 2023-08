Magda Linette kontra Wiktora Azarenka w WTA Montreal. O której transmisja TV i online?

Magda Linette wraca do gry po krótkiej przerwie. Swój ostatni mecz tenisistka rozegrała około miesiąc temu w 3. rundzie Wimbledonu. Niestety przegrała go 3:6, 1:6 z Belindą Bencić. Po wielkoszlemowym turnieju poznanianka zrobiła sobie przerwę w startach z powodu urazu. To właśnie również przez kontuzję nie wzięła udziału w turnieju BNP Paribas Warsaw Open, na którym królowała Iga Świątek.

WTA Montreal: Magda Linette kontra Wiktora Azarenka

Teraz Magda Linette wraca do gry i powalczy o jak najlepszy wynik w turnieju WTA w Montrealu. Niestety losowanie nie ułożyło się po jej myśli i od razu zagra z wielką gwiazdą, byłą liderką światowego rankingu – Wiktorią Azarenką. Zawodniczki zagrają ze sobą po raz trzeci w karierze.

Bilans wynosi 2-1 dla tenisistki z Białorusi. Ostatni raz zawodniczki zmierzyły się w tym roku w Miami i tamten mecz wygrała nasza reprezentantka. Co ciekawe, po raz pierwszy zawodniczki zmierzyły się ze sobą w turnieju WTA w tym samym mieście, ale w 2016 roku. Ówczesne spotkanie Polka przegrała 0:2. Następne miało miejsce dopiero w 2021 roku podczas Indian Wells. Niestety tego starcia poznanianka nie wspomina dobrze, bo z powodu kontuzji kostki go nie dokończyła i odpadła w drugiej rundzie kalifornijskiego turnieju.

Magda Linette – Wiktoria Azarenka. O której transmisja TV i online?

Mecz Magda Linette – Wiktoria Azarenka w 1. rundzie turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w poniedziałek 7 sierpnia. Tenisistki wyjdą na kort około godz. 18:30 polskiego czasu.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Canal+ Sport oraz w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Canal+ Online. Linette zajmuje obecnie 25. miejsce w rankingu WTA, a z kolei Azarenka plasuje się sześć pozycji wyżej (19. WTA).

