Sytuacja Igi Świątek po WTA Tokio się nie poprawiła. Oto najnowszy ranking WTA

Po zakończeniu wielkoszlemowego US Open Iga Świątek straciła pierwsze miejsce w rankingu WTA. Polka wydaje się tym nie przejmować, bo na konferencji prasowej przed startem China Open w Pekinie wyznała, że przestała w ogóle myśleć o rankingach. – W pewnym sensie poczułam, że spadł mi ciężar z ramion. Teraz mogę bardziej skupić się na pracy i powrocie do bardziej spokojnego i normalnego rytmu ćwiczeń – powiedziała.

Złe wieści po turnieju w Tokio. Sytuacja Igi Świątek się nie poprawiła

To dobre podejście, bo po nieudanym dla niej turnieju WTA w Tokio zbyt wiele punktów nie zyskała. Druga rakieta świata rozegrała tam tylko dwa mecze – w pierwszej rundzie miała wolny los, w kolejnej pokonała z problemami Mai Hontamę 6:4, 7:5, a w ćwierćfinale przegrała z późniejszą triumfatorką całego turnieju – Wieronika Kudiermietową 2:6, 6:2, 4:6.

Na tym turnieju Iga Świątek mogła odrobić, chociaż część strat do pierwszej Aryny Sabalenki, która ma na swoim koncie 9266 pkt. Przed turniejem w Japonii Polka miała 1071 punktów straty (8195 "oczek). Niestety po zmaganiach w Tokio raszynianka nie dopisała na swoje konto żadnych punktów, tak samo jak Aryna Sabalenka, która nie wystartowała w tym turnieju. To oznacza, ze Białorusinka ani nie odskoczyła Polce, ani to nasza tenisistka nie odrobiła strat do rywalki.

Kolejną okazją do odrobienia straty do rywalki Polka ma na turnieju w Pekinie. Na razie idzie po myśli Świątek, bo swój pierwszy mecz z Sarą Sorribes Tormo wygrała 6:4, 6:3. Jednak Polka musi mieć się na baczności, bo w tych zmaganiach bierze także udział Aryna Sabalenka, która w pierwszym meczu pokonała Sofię Kenin 6:1, 6:2

Ranking WTA po turnieju WTA Tokio:

1. Aryna Sabalenka 9266 pkt

2. Iga Świątek (Polska) – 8195 pkt

3. Coco Gauff (Stany Zjednoczone) – 6165 pkt

4. Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) – 5955 pkt

5. Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5665 pkt

6. Maria Sakkari (Grecja) – 4365 pkt

7. Ons Jabeur (Tunezja) – 4145 pkt

8. Marketa Vondrousova (Czechy) – 3830 pkt

9. Karolina Muchova (Czechy) – 3718 pkt

10. Caroline Garcia (Francja) – 3335 pkt

25. Magda Linette (Polska) – 1786 pkt

69. Magdalena Fręch (Polska) – 924 pkt

221. Katarzyna Kawa (Polska) – 331 pkt

308. Weronika Falkowska (Polska) – 204 pkt

