Agnieszka Radwańska podziwia Igę Świątek. Wskazała, co jej imponuje

Iga Świątek nie najlepiej rozpoczęła ten sezon. Pierwsza rakieta świata odpadła już w trzeciej rundzie Australian Open. Lepsza od niej okazała się 19-letnia Linda Noskova (6:3, 3:6, 4:6). W rozmowie z „Wprost” Marek Furjan stwierdził, że żadne ze spotkań na tym wielkoszlemowym turnieju nie było dla niej perfekcyjne. – W każdym miała swoje problemy. Polka woli grać w nieco wolniejszych warunkach, więc te w miarę szybkie korty w Melbourne nie są jej sprzymierzeńcem, czy też ulubionym środowiskiem – powiedział komentator Eurosportu oraz ekspert tenisowy.

Piękne słowa Agnieszki Radwańskiej o Idze Świątek

Każdy mecz dla Igi Świątek jest trudniejszy. Rywalki chcą za wszelką cenę pokonać najlepszą tenisistkę świata. Po raz pierwszy zasiadła w fotelu liderki rankingu WTA 4 kwietnia 2022. Na szczycie utrzymała się przez 75 tygodni, a po US Open straciła tę lokatę na rzecz Aryny Sabalenki. Raszynianka powróciła na pozycję nr 1 szybciej, niż się mogło wydawać. Stało się to po WTA Finals, w którym triumfowała. Reprezentantka Polski cały czas wytrzymuje naciski rywalek i od 87 tygodni utrzymuje się na czele.

Na temat Igi Świątek wypowiedziała się Agnieszka Radwańska, która najwyżej plasowała się na drugim miejscu w rankingu WTA. Była tenisistka wyznała w podcaście „Break Point”, że jest pod wrażeniem pierwszej rakiety świata. – Patrzę na nią z coraz większym podziwem, bo wejść na szczyt, to jedno, a utrzymać się na kolejny rok, to drugie. Kolejne lata, obrona tytułów, pokazała to już nieraz, więc to jest naprawdę niełatwa rzecz. Mówimy o ciągłej presji z każdej strony, a ona sobie z nią nieźle radzi, więc to pokazuje, jak mocna jest zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym – stwierdziła.

– Już teraz pokazuje to, że jest gotowa na kolejny sezon na swoim najwyższym poziomie – zakończyła.

