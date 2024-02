To nie Iga Świątek jest najlepszą tenisistką świata. Tak uważa legenda tenisa

Aryna Sabalenka przeszła jak burza przez Australian Open 2024. Po sukcesie w ubiegłym roku Białorusinka nie miała sobie mocnych również teraz. Pokonując w finale Qinwen Zheng zdobyła kolejny wielkoszlemowy tytuł i utrzymała punkty w rankingu. Biorąc pod uwagę porażkę Igi Świątek w trzeciej rundzie, zmniejszyła się również jej strata do Polki.

Legenda tenisa stawia na Arynę Sabalenkę

Świątek nieoczekiwanie przegrała z Lindą Noskovą, co było chyba największym zaskoczeniem turnieju, który i tak miał wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Sabalenka natomiast w ekspresowym tempie odprawiała kolejne rywalki. Jej forma przykuwa uwagę ekspertów, którzy zastanawiają się, kto obecnie prezentuje najlepszy poziom na świecie.

Jeśli chodzi o ranking WTA, to króluje w nim wciąż Świątek. Polka ma 865 punktów przewagi nad Białorusinką. Teoretycznie to sporo, ale w kolejnych turniejach może dochodzić do przetasowań. Zdaniem Andy’ego Roddicka, legendy tenisa sprzed kilkunastu lat, to jednak Aryna Sabalenka jest obecnie najlepszą tenisistką świata. Amerykanin zwrócił uwagę na postęp w grze zawodniczki, a także na to jak prezentuje się na początku sezonu.

– Ma pełne prawo myśleć, że jest obecnie najlepszą zawodniczką na świecie. Najbardziej imponujące jest to, że 15 miesięcy temu miała problemy z serwowaniem i pojawiały się pytania o jej mentalność i wiarę we własną grę – powiedział Roddick cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Iga Świątek walczy o utrzymanie pierwszego miejsca w rankingu WTA

W przypadku kolejnego turnieju wielkoszlemowego presja będzie ciążyła na Idze Świątek. Za ewentualne kolejne zwycięstwo w Roland Garros Polka nie otrzyma dodatkowych punktów do rankingu. Sabalenka przed rokiem w Paryżu dotarła do półfinału.

