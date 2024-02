Aryna Sabalenka nie ukrywa złości po sensacyjnej porażce. Tak ją skomentowała

Nie tak Aryna Sabalenka wyobrażała sobie rywalizację w trakcie imprezy WTA 1000 w Dubaju. Białorusinka rozpoczęła zmagania od występu w II rundzie i równocześnie na tym etapie odpadła. Wiceliderka światowego rankingu została powstrzymana przez Donnę Vekić. Chowartka triumfowała 6:7(5), 6:3, 6:0. Ostatni set musi przykuwać szczególną uwagę. Vekić nie straciła tam ani jednego gema. Wcześniej także można było zaobserwować ogromne męczarnie faworytki. Widać, że to zdecydowanie nie był jej dzień.

Sabalenka: Grałam okropnie

Po zakończeniu spotkania Aryna Sabalenka została zapytana o powody porażki. Białorusinka nie gryzła się przy tym w język. To było jej pierwsze starcie od czasu wygranego wielkoszlemowego Australian Open i od razu niemiłe zaskoczenie co do wyniku.

– Czuję, że warunki tutaj zupełnie mi nie odpowiadają. Zmagania w Dubaju są dla mnie naprawdę trudne. W meczu grałam okropnie. Donna prezentowała niesamowity tenis, a ja przeciwnie. Mam nadzieję, że podczas Indian Wells będę w lepszej formie – powiedziała Aryna Sabalenka, cytowana przez oficjalną stronę turnieju.

Nie dogoni Świątek w rankingu

Po porażce z Vekić Sabalenka musi na pewien czas odłożyć marzenia o powrocie na fotel liderki rankingu WTA. Świątek przez co najmniej kolejne pięć tygodni będzie na czele zestawienia. Nie można wykluczyć, że Polka będzie „jedynką” jeszcze dłużej. Wiele zależy tutaj oczywiście od jej rezultatów.

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Sabalenka trafiła na szczyt raptem na kilka tygodni. Świątek odebrała jej prowadzenie po WTA Finals, w którym zagrała koncertowo i zwyciężyła.

Teraz przed Sabalenką przygotowania do występów na amerykańskich kortach. Tam zagra we wcześniej wspomnianym Indian Wells oraz imprezie w Miami.

