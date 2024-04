Wzruszający wpis Magdy Linette. Te słowa chwytają za serce

Magda Linette niestety pożegnała się z singlowym turniejem WTA w Madrycie. Polska tenisistka miała bardzo trudne zadanie, bo po wymagającym starciu z Elisabettą Cocciaretto, wygranym 2:1 (3:6, 6:4, 6:4) musiała mierzyć się z drugą rakietą świata – Aryną Sabalenką.

Magda Linette napędziła strachu Arynie Sabalence

Nikt nie dawał Polce większych szans. Natomiast kibice, trenerzy oraz sama zawodniczka wierzyli, że będzie można sprawić niespodziankę. I tak też się stało! Po pierwszym przegranym secie 4:6 Magda Linette wzięła się w garść i pokazała swój najlepszy tenis. Aż przypomniały się mecze Australian Open 2023, kiedy poznanianka sensacyjnie awansowała do półfinału tej imprezy. Co ciekawe, 31-latka przegrała wówczas z... Białorusinką 6:7, 2:6.

Polka w drugim secie Magda Linette wyszarpała zwycięstwo 6:3 i doprowadziła do wyrównania. Niewiele brakowało, a ten mecz miałby zupełnie inne zakończenie, gdyż już w pierwszym gemie decydującej partii Magda Linette miała dwie okazje do przełamania, ale niestety żadnej z nich nie wykorzystała. Polka miała również break-pointa przy wyniku 3:3, ale Białorusinka dała radę się wybronić. Niestety chwilę później sytuacja się odwróciła i to Sabalenka przełamała poznaniankę, a potem obroniła swój serwis, który pozwolił jej wygrać ten mecz.

Magda Linette podziękowała wszystkim

Po tym spotkaniu Magda Linette otrzymała wiele pozytywnych komentarzy. Mimo że nie udało się wygrać, kibice docenili jej starania i fakt, że napędziła strachu wielkiej rywalce Igi Świątek.

Dzień po tym meczu Magda Linette zamieściła wzruszający wpis, w którym podziękowała każdemu, komu mogła. " »Play«… po tych słowach zostajemy na korcie sami. Sami musimy stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które czekają na nas podczas meczu. Ale wczoraj uświadomiłam sobie, że to nieprawda" – czytamy.

"Za każdym razem, gdy staję na korcie, czuję wsparcie całej mojej drużyny – trenerów, rodziny, przyjaciół i kibiców. Ich wiara we mnie sprawia, że nawet w najtrudniejszych chwilach nie czuję, że jestem sama. Dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna za to, że jesteście częścią mojej tenisowej podróży!" – dodała.

Porażka z Aryną Sabalenką nie oznacza, że Magda Linette wylatuje z Madrytu. W sobotę 27 kwietnia Polka w parze z Shuai Zhang powalczy w 1/16 finału turnieju deblowego. Ich rywalkami będą Demi Schuurs i Luisa Stefani.

