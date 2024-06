Iga Świątek rozbawiła publiczność w Paryżu do łez. Tę scenę trzeba zobaczyć

Czeszka Marie Bouzkova nie okazała się trudną przeszkodą do pokonania dla obrończyni tytułu na kortach Rolanda Garrosa sprzed roku i sprzed dwóch lat. Iga Świątek zwyciężyła w dwóch setach 6:4, 6:2. Tym samym Polka awansowała do IV rundy turnieju w Paryżu. Dodatkowo robiąc sobie przy tym udany prezent urodzinowy.

Iga Świątek rozbawiła publiczność Rolanda Garrosa do łez

Świątek słynie z nieszablonowych odpowiedzi podczas rozmów pomeczowych, które przy największych turniejach, odbywają się na kortach. Tym razem prowadzący rozmowę, były tenisista Fabrice Santoro, zahaczył liderkę rankingu WTA o miejsca, które zobaczyła podczas swojego tegorocznego pobytu w Paryżu.

Polska tenisistka próbowała wyjaśnić, gdzie dokładnie była, ale po chwilowej konsternacji, z uśmiechem zaczęła konsultować z Santoro, o jakie dokładnie miejsce może chodzić. Nie zabrakło też szybkiego rozrysowania mapki, na będącej akurat… pod nogą paryskiej mączce. Ostatecznie po wymianie kilku zdań Polka stwierdziła krótko: – Najwyraźniej oboje nie wiemy, jakie miejsce mam na myśli.

twitter

Jak łatwo się domyślić, kibice będący na trybunach ubawili niemal do łez. Świątek również z uśmiechem skwitowała całą scenę. Ostatecznie później, już za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyjaśniła lokalizację, w której dokładnie była i wpadła jej w oko. Było to National Estate of Saint-Cloud, czyli przepiękny rezerwat przyrody nad lewym brzegiem Sekwany.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 21. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023).

Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

