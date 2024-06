Wielki sukces Polaka. Zagra o półfinał Rolanda Garrosa!

W Paryżu największą uwagę polskich kibiców przykuwa oczywiście Iga Świątek, która jest już w półfinale żeńskiego Rolanda Garrosa. Dzielnie walczył także Hubert Hurkacz, który w rywalizacji panów dotarł do IV rundy. Świetny rezultat osiągnął również Jan Zieliński, który w mikście (grał razem z Su-Wei Hsieh) odpadł dopiero w półfinale. Wśród juniorów wciąż szansę na triumf ma Tomasz Berkieta, który potwierdza w stolicy Francji swoje nieprzeciętne umiejętności.

Tomasz Berkieta w ćwierćfinale Rolanda Garrosa

17-latek zameldował się w ćwierćfinale juniorskiego Rolanda Garrosa, choć musiał się sporo napocić, by to zrobić. Polak po trudnym boju pokonał w trzeciej rundzie Brytyjczyka Charliego Robertsona 6:3, 3:6, 6:4. To o tyle ciekawe, że razem z tym zawodnikiem tworzył także parę deblową w trakcie paryskich zmagań. Ich pojedynek w singlu trwał natomiast blisko dwie godziny.

Robertson jest pierwszym tenisistą, który urwał Berkiecie seta podczas juniorskiego Rolanda Garrosa. Polak bowiem rozpoczął rywalizację w stolicy Francji od pokonania Hiszpana Izana Almazana Valiente 6:3, 6:2. W drugiej rundzie po dwusetowym pojedynku odprawił rozstawionego z szóstką Australijczyka Haydena Jonesa 7:6 (4), 6:2. W ćwierćfinale jego rywalem będzie reprezentant gospodarzy Moise Kouame. Ten zawodnik ma zaledwie 14 lat, więc samo dotarcie do tego etapu musi już być dla niego wielkim sukcesem.

twitter

Berkieta zachwyca swoim serwisem

Młody Polak często jest porównywany do Huberta Hurkacza pod kątem atomowego serwisu. Wszyscy mają w pamięci to, co wydarzyło się podczas styczniowego Australian Open juniorów, gdzie Berkieta zaserwował piłkę z prędkością 233 km/h. Nawet seniorzy mają problem, by zapisać przy swoich nazwiskach tak olbrzymią prędkość.

Berkieta daje nam nadzieję, że w przyszłości będzie solidnym zawodnikiem. Jeśli chodzi o grę singlową, to w juniorskim Wielkim Szlemie pokazał się już szerszej publiczności w poprzednim sezonie, osiągając półfinał Australian Open i ćwierćfinał na Wimbledonie.

Czytaj też:

Iga Świątek wyrównała rekordowy wyczyn legendy. Statystycy nie mogą uwierzyćCzytaj też:

Czesi skomentowali wielki triumf Igi Świątek. „Polskiego czołgu nie dało się zatrzymać”