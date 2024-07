Hubert Hurkacz pokazał klasę. Nie obyło się bez problemów

Hubert Hurkacz podchodził do Wimbledonu 2024 po kolejnych udanych zmaganiach w Halle. Na niemieckim turnieju triumfował przed laty, a teraz uległ dopiero w finale, gdy naprzeciwko niego stanął lider rankingu Jannik Sinner. Polak podchodził do starcia I rundy z Radu Albotem z pozycji wielkiego faworyta, który nie powinien mieć kłopotów z odprawieniem 144. Tenisisty świata. Tak się jednak nie stało.

Hurkacz dobrze wszedł w mecz. Już w pierwszym gemie posłał rywalowi dwa asy. Mołdawian nie pozwalał się jednak przełamać. Choć Polak pewnie sobie radził przy własnych gemach, to wbrew pozorom miał spore problemy z przebiciem się w partiach przy podaniu rywala. Zawodnicy rywalizowali ze sobą jak równy z równym. Nie można było zauważyć, by dzieliło ich aż 137 pozycji w rankingu. Nieoczekiwanie w 11. gemie Albot złapał wiatr w żagle. Zagrał świetnego gema, wykorzystując drugiego break pointa. Tenisista prowadził 6:5, miał własne podanie i przekuł je w wygranego gema. Nie przeszkodziła mu w tym nawet przerwa spowodowana opadami deszczu (7:5).

Hurkacz perfekcyjnie rozpoczął drugiego seta, nie tracąc punktu. Później znów jednak dobrze dysponowany 34-latek z Mołdawii dał o sobie znać, walcząc o przełamanie w trzecim gemie. Przy równowadze 40:40 (Albot miał dwa break pointy) tenisiści musieli jednak opuścić kort. Deszcz stał się na tyle duży, że organizatorzy zdjęli siatkę.

Grę wznowiono około godz. 14:30. Tenisiści szli łeb w łeb, a w trudnych momentach Hurkacza ratował serwis. Przy wyniku 5:4 Polak miał pierwszego break pointa. Polak pokazał się z fantastycznej strony i doprowadził do wyrównania tuż po przerwie.

Trzeciego seta Hubert Hurkacz zaczął bardzo dobrze, bo już w drugim gemie przełamał Albota i wyszedł na prowadzenie 2:0. Niestety nie potwierdził tego w kolejnej odsłonie tej partii i rywal odłamał go. Przy wyniku 4:3 Hubert Hurkacz znów wykorzystał swoją szansę i odskoczył rywalowi na dwa gemy. W kolejnym Polak serwował na zwycięstwo, ale Mołdawianin znów postawił mu twarde warunki. Na szczęście tym razem wrocławianin nie dał się i przypieczętował triumf w tym secie.

Przy wyniku 1:1 znów zaczął kropić deszcz, więc mecz został przerwany przez sędziego, który czekał na dalsze decyzje. Po około 10 minutach zapadła decyzja, by wrócić do gry. Chwilę później odskoczył na 4:2 i miał otwartą drogę do kolejnej rundy. Albot próbował mu się postawić, ale więcej szczęścia i umiejętności było po stronie Polaka, który wygrał 6:4, a cały mecz 3:1.

