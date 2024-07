Tomasz Berkieta z brutalną lekcją. Rywal nie dał mu szans

Tomasz Berkieta to jeden z najlepiej zapowiadających się polskich tenisistów. Pochodzący z Warszawy zawodnik dał się poznać szerszej publiczności podczas Roland Garros, osiągając finał imprezy. Utalentowany sportowiec nie nawiąże do ostatniego wyniku podczas Wimbledonu 2024. Musiał uznać wyższość Rafaela Jodara, który pewnie zwyciężył 6:0, 6:3.

Tomasz Berkieta bez szans w starciu z hiszpańskim rywalem

Już przed meczem można było spodziewać się trudnego pojedynku. Jodar i Berkieta to juniorzy, który są klasyfikowani w seniorskim rankingu ATP. Wyżej znajduje się Polak, ale w bezpośrednim pojedynku w 1/8 finału Wimbledonu do głosu dochodził głównie Hiszpan. W pierwszym secie pędził niczym ekspresowy pociąg, nie dając żadnych szans zawodnikowi znad Wisły. Po pierwszym przełamaniu wygrał trzy kolejne gemy bez straty punktu. Zgarniał kolejne wygrane w gemach, przez co zanotował tzw. „bajgla”, triumfując 6:0.

Wydawało się, że scenariusz dwóch setów po 6:0 dla reprezentanta Hiszpanii jest dość realny. W kolejnej partii Jodar najpierw pewnie wygrał przy własnym podaniu, a później poprzez grę na przewagi przełamał Polaka. Był także bliski kolejnego przełamania w czwartym gemie, ale Berkieta obronił dwa break pointy i wygrał go.

Polak w drugiej części seta zaczął grać lepiej. Co prawda rywal nie miał problemów przy własnym podaniu, lecz warszawianin nie pozwolił się dłużej przełamywać. Zgarnął kolejne gemy broniąc się przed naporem dobrze dysponowanego przeciwnika. Ostatecznie wcześniejsza zaliczka wystarczyła mu do triumfu 6:3 w secie i wygranej w całym spotkaniu.

Tomasz Berkieta kończy przygodę z Wimbledonem

Tomasz Berkieta kończy zmagania w Wimbledonie 2024 na etapie 1/8 finału. Następnym rywalem Rafaela Jodara (w ćwierćfinale juniorskich zmagań) będzie Henry Bernet lub Naoya Honda.

