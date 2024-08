Iga Świątek wraca do rywalizacji po igrzyskach. Wiemy, kiedy rozegra pierwszy mecz

Iga Świątek wraca do rywalizacji w tourze WTA po występie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W stolicy Francji Polka była główną faworytką do zwycięstwa, ale ostatecznie zakończyła zmagania z brązowym medalem. W półfinale uległa Chince Qinwen Zheng, przegrywając na paryskich kortach po raz pierwszy od 2021 roku. W starciu o brąz ograła Annę Karolinę Schmiedlovą. Straciła w tym starciu zaledwie trzy gemy i pokazała, że szybko potrafi się podnieść po przykrej porażce.

Świątek zaczyna zmagania w Cincinnati

Świątek po zakończeniu turnieju tenisowego na igrzyskach postanowiła trochę nacieszyć się całą otoczką imprezy czterolecia i była obecna m.in. na jednym meczu siatkarzy. Teraz wraca już do touru. Zmagania w imprezie WTA 1000 w Cincinnati rozpoczyna od II rundy, bo w I rundzie otrzymała wolny los.

Jej rywalką na tym etapie turnieju będzie Warwara Graczowa. To reprezentantka Francji, która wcześniej reprezentowała na arenie międzynarodowej Rosję. Graczowa wywalczyła sobie przepustkę do rywalizacji ze Świątek po pokonaniu Alji Tomljanović. Do wyłonienia zwyciężczyni były potrzebne trzy sety. W tym spotkaniu padł wynik 6:3, 2:6, 7:6(5).

Polka ma natomiast z Graczewą bilans 1-0. W październiku 2023 roku aktualna liderka rankingu WTA była od niej lepsza podczas zmagań w Pekinie.

Świątek – Graczowa. Niewygodna pora dla kibica

Wiemy już, kiedy Świątek i Graczowa wyjdą na kort. To nie są dobre informacje dla kibiców, którzy będą musieli nieco zarwać noc, by oglądać w akcji liderkę światowego rankingu. Pojedynek Polki i reprezentantki Francji odbędzie się w nocy ze środy na czwartek nie przed godziną 1:00. W Cincinnati jest o co grać, bo w puli nagród znajduje się kwota 3,211 mln dolarów.

