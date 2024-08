Głośne rozstanie u wielkiej rywalki Igi Świątek! Koniec pewnej ery

Jelena Rybakina poinformowała, że zakończyła współpracę z trenerem Stefano Vukovem. Trwała ona aż pięć lat i przyniosła owoce w postaci wielu sukcesów na czele z triumfem w wielkoszlemowym Wimbledonie (rok 2022). Kazaszka pod wodzą tego szkoleniowca weszła do światowej czołówki, gdzie wciąż się utrzymuje. Nie wiemy, kto zostanie następcą Vukova.

Rybakina z krótkim komunikatem

Wiemy, że Rybakina nie należy do tenisistek, która pokazuje wielkie emocje. Tak też było we wpisie, w którym podziękowała byłemu już szkoleniowcowi. Zazwyczaj w przypadku takich rozstań dochodzi do większych oświadczeń. U jednej z najlepszych tenisistek świata pojawiło się kilka zdań.

„Po pięciu latach ja oraz Stefano nie będziemy już pracować razem. Dziękuję mu za jego pracę na korcie i życzę mu wszystkiego, co najlepsze na przyszłość. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie” – napisała Jelena Rybakina na Instastories.

Rybakina sprawia problemy Świątek

Od czasu triumfu w wielkoszlemowym Wimbledonie w 2022 roku reprezentantka Kazachstanu osiągnęła jeszcze kilka znaczących sukcesów. Zwyciężyła m.in. w Indian Wells w sezonie 2023. W tym samym roku dotarła do finału Australian Open, gdzie musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Jeśli chodzi o obecne rozgrywki, to ostatni triumf zanotowała w imprezie WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie przerwała dominację Igi Świątek.

Polka nie raz przekonała się o sile Rybakiny. Kazaszka jest jedną z nielicznych zawodniczek, które mają dodatni bilans rywalizacji z liderką światowego rankingu. Dotychczas obie panie mierzyły się ze sobą sześć razy i Kazaszka wygrywała aż czterokrotnie.

W ostatnim czasie 25-latka nie jest w najlepszej dyspozycji. Od czasu Wimbledonu i odpadnięcia w półfinale nękają ją problemy zdrowotne. Nie wzięła udziału w igrzyskach olimpijskich, a po powrocie na kort nie zachwyca. Zobaczymy, co będzie w stanie pokazać podczas wielkoszlemowego US Open, do którego przystąpi już bez Vukova.

