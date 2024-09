Rosjance puściły nerwy na korcie. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

Weronika Kudiermietowa to tenisistka sklasyfikowana w rankingu WTA na 42 miejscu. Rosjanka mogła podchodzić z optymizmem do rywalizacji z Kolumbijką Camilą Osorio. Przeciwniczka Kudiermietowej to aktualnie tenisistka z miejsca 80 na światowych listach, z dużo mniejszym doświadczeniem w zawodowym graniu.

Weronika Kudiermietowa wpadła w furię w trakcie meczu

Dwa pierwsze sety meczu 1/8 finału turnieju WTA 500 w Guadalajarze zapowiadały, że decydująca partia, może być pełna emocji. Osorio niespodziewanie rozpoczęła od wygranej 7:6, w tie-breaku 7:5 nad Rosjanką. Kolumbijka potrzebował do tego jednak aż godziny i dziewięciu minut. Jeszcze dłużej, bo dokładnie o trzy minuty, trwała druga odsłona. Tym razem jednak to Kudiermietowa była górą, wygrywając 7:6, w tie-breaku 7:2. Mało kto spodziewał się jednak tego, co wydarzy się w trzeciej odsłonie…

Rosjanka prowadziła już 5:0, mając po swojej stronie trzy przełamania. Tak komfortowa sytuacja rzadko się zdarza na wysokim poziomie, a jednak Kudiermietowa była o jednego gema od triumfu i awansu do kolejnej rundy. Co więcej, gem numer sześć w trzecim secie, to była kwestia własnego serwisu – utrzymania go i zwycięstwa 6:0. Osario zerwała się jednak do odrabiania strat i… zaczęła odwracać losy pojedynku.

Kolumbijka wygrała siedem gemów z rzędu i rozstrzygnęła losy spotkania na swoją korzyść, wygrywając ostatecznie 7:5 i cały mecz 2:1 w setach. Kudiermietowa w pewnym momencie nie wytrzymała (przy stanie 5:5) i zaczęła… uderzać się rakietą tenisową w głowę. Widać było, jak mocno sfrustrowana jest tenisistka. Choć trzeba przyznać, że to rzadki obrazek, w przypadku rywalizacji kobiet.

twitter

Nagranie z furią, w którą wpadła Rosjanka, szybko obiegło media społecznościowe. Z pewnością nie z tego chciałaby być słynna po meczu przeciwko Osario Kudiermietowa. Jej zachowanie przypominało to, jak na korcie potrafi rozzłościć się… rodak Rosjanki, Andriej Rublow. Należący do światowej czołówki gracz również ze wściekłością uderza rakietą do tenisa, choć niekoniecznie we własną głowę.

Czytaj też:

Iga Świątek pokazała życie poza kortem. Kibice nie kryją zachwytu zdjęciamiCzytaj też:

Były trener Igi Świątek współpracuje z polskim talentem. Tenisista zdradził, jak do tego doszło