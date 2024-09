Poruszający wpis Magdy Linette. „Nie mogę przestać o tym myśleć”

Magda Linette przygotowuje się do swojego meczu w WTA Thailand Open. Mimo to Polka śledzi to, co dzieje się w Polsce. Poruszający wpis tenisistki.

Sytuacja na południu Polski jest bardzo trudna. Wiele rodzin walczy z żywiołem, który pochłonął cały ich majątek. Wiele osób w tym sportowców włączyło się do pomocy i nagłaśniania sprawy oraz zbiórek na pomoc poszkodowanym. Magda Linette: Nie mogę przestać o tym myśleć Poruszający wpis zamieściła także polska tenisistka – Magda Linette. Zawodniczka aktualnie przebywa w Tajlandii, gdzie rozgrywany jest turniej WTA Hua Hin. Rozgrywki zaplanowano w dniach 16 – 22 września. Polka rozegra swój pierwszy mecz na Thailand Open II rozegra z Ukrainką – Łesią Curenko. Warto zaznaczyć, że nasza reprezentantka jest rozstawiona z „czwórką". Tenisistka jednak śledzi to, co dzieje się w naszym kraju. Świadczy o tym poruszający wpis, który opublikowała na swoim Instagramie. „Nie mogę przestać myśleć o tym co dzieje się w Polsce... Każda pomoc teraz się liczy. Jeśli możecie wspomóc zbiórkę, wybieracie te zweryfikowane, jak np. ta Polskiego Czerwonego Krzyża" – czytała. „Każdy, kto chce wesprzeć akcje pomocowa PCK, może to zrobić, wpłacając dowolną kwotę na numer konta:16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 lub BLIK = 794 33 22 11" – dodała. Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego przekaże pieniądze Inne znane osoby również dołączyły do wspierania ofiar powodzi. Fundacja Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego przekaże ćwierć miliona złotych na pomoc w walce ze skutkami żywiołu na południu Polski. „W związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w naszym kraju, Fundacja Ludzki Gest przekazuje wsparcie finansowe w postaci ćwierć miliona złotych (250 000zł) na pomoc w walce ze skutkami powodzi. Każdy kataklizm ma swoje tragiczne skutki, każdy najmniejszy gest ma wielką moc. Wspólnymi siłami możemy wesprzeć odbudowę i przywrócić nadzieję tym, którzy doświadczyli tak wielkich strat…" – napisał na Facebooku Błaszczykowski.

