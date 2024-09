Miało być huczne otwarcie stadionu. Wszystko przekreśliła powódź

Południowa Polska od kilku dni mierzy się z powodziami, jakich w XXI wieku w Polsce jeszcze nie było. Co rusz do ludzi docierają kolejne informacje o zalanych obiektach, a inne miasta jak na przykład Wrocław dopiero szykują się na nadejście wielkiej wody. Podstawowym zadaniem jest ochrona ludności i krytycznego mienia. W wielu miejscach ludzie nie mają dostępu do mediów czy też żywności.

Stadion za miliony złotych zniszczony przez powódź

Na dziś trudno jest przeprowadzić bilans strat. To zajmie pewnie wiele dni, a najprawdopodobniej także tygodni. Portale i przedstawiciele lokalnych samorządów dzielą się jednak obrazami zniszczeń. Na profilu facebookowym Stanisława Skotnickiego pojawiło się video z drona latającego nad Prudnikiem. Miasto w województwie opolskim zostało doszczętnie zniszczone.

Fani sportu mogą ubolewać nad dwoma obiektami. Na przyszły rok zapowiadano oddanie do użytku zmodernizowanego stadionu piłkarskiego. W skład obiektu miała też wchodzić bieżna lekkoatletyczna, a także budynek klubowy. W sumie koszt inwestycji wyniósł 29 milionów złotych. Teraz już wiadomo, że wszystko będzie trzeba praktycznie budować od nowa. Na materiale video widać jak cały obiekt jest zalany wodą.

twitter

Strat w Prudniku jest znacznie więcej. Hala sportowa, w której mecze rozgrywała drugoligowa Pogoń Prudnik również nie nadaje się do użytku. W załączonych przez zespół publikacjach widać, jak woda leje się przez całą halę. Parkiet oraz inne pomieszczenia w budynku nie nadają się do użytku.

twitter

Stan klęski żywiołowej na południu Polski

W poniedziałek polski rząd ogłosił stan klęski żywiołowej w częściach województw dolnośląskiego opolskiego i śląskiego. W wyznaczone obszary wlicza się powiat prudnicki.

Czytaj też:

Polski klub bezradny wobec powodzi. Szybka reakcja władz PlusLigiCzytaj też:

Wielki gest prezesa PZPN w stronę powodzian. Pojawił się ważny komunikat