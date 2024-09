Poruszający wpis kibiców PSG Stali Nysa. „Większość z nas walczy z żywiołem”

Nie ma co ukrywać, sytuacja związana z wysokim poziomem wody oraz mocnymi opadami deszczu, sparaliżowała południowe rejony Polski. Służby wraz z mieszkańcami walczą jednak o to, żeby zminimalizować i tak – w wielu przypadkach – nieuchronne straty. To bardzo trudny czas, a warunki atmosferyczne nadal nie sprzyjają.

PlusLiga: Kibice PSG Stali Nysa o trudnej walce z żywiołem

W sobotnie popołudnie w mediach społecznościowych PSG Stal Nysa przekazała wpis, który pojawił się na stronie prowadzonej przez ich fanów. Klub Kibica zabraknie na meczu w Rzeszowie, a wszystko ze względu na walkę z trudną sytuacją walki z żywiołem.

facebook

„Ze względu na sytuację, jaka dotyka powiat Nyski, gdzie większość z nas walczy w tym momencie z żywiołem, zdecydowaliśmy o rezygnacji z jutrzejszego wyjazdu do Rzeszowa. Miało nas być ponad 50 osób, miał być świetny doping i przede wszystkim wsparcie dla chłopaków w walce o pierwsze punkty w nowym sezonie… ale niestety. PSG Stal Nysa jesteśmy z wami całym sercem i trzymamy jutro kciuki. Zawalczcie jutro dla wszystkich Nysan! My niestety takie mamy realia” – czytamy na profilu Klubu Kibica siatkarskiej PSG Stali Nysa o nazwie Stalowcy.

Kibicom wspierającym klub z PlusLigi pozostaje życzyć dużo powodzenia w nierównej walce z żywiołem, który w ostatnich dniach dotknął południową część Polski.

PSG Stal Nysa rozegra swój mecz w niedzielę (tj. 15 września), od 14:45, na terenie Asseco Resovii Rzeszów.

„Naszego Klubu Kibica jutro z nami nie będzie, ale wiemy, że będą z nami sercem! Myślami jesteśmy z ludźmi, których w naszym regionie dotyka żywioł, a jutro damy z siebie wszystko dla Nysy i ludzi, bo #NysaToMy #NysaToLudzie” – napisano ze strony klubu, w odpowiedzi na wpis kibiców.

twitter

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Aluron CMC Warta Zawiercie z porażkami

Już pierwsza kolejka PlusLigi przyniosła kilka niespodzianek. W piątek swoje spotkanie przegrał wicemistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie. Drużyna prowadzona przez trenera Michała Winiarskiego przegrała na swoim terenie 2:3 z Bogdanką LUK Lublin. MVP mecz został wybrany rozgrywający i kapitan gości Marcin Komenda.

Sobota przyniosła za to w terminarzu hitowe starcie w Warszawie. PGE Projekt poradził sobie stosunkowo gładko, w trzech setach z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Najlepszym zawodnikiem w meczu wygranym przez brązowych medalistów poprzedniego sezonu został wybrany gracz gospodarzy Bartłomiej Bołądź. Niestety, w tym spotkaniu kontuzji po trafieniu piłką w oko doznał kapitan ZAKSY i kadry Polski Bartosz Kurek.

Czytaj też:

Polscy siatkarze poznali rywali na MŚ! To będzie wyjątkowa imprezaCzytaj też:

Hit w Warszawie w cieniu kontuzji Bartosza Kurka. ZAKSA przegrała bez kapitana