Magda Linette bezsilna wobec młodego talentu. Rosjanka nie miała litości

Magda Linette pozostała ostatnią Polką na placu boju w Pekinie. Po wtorkowej porażce z China Open pożegnała się z Magdalena Fręch. Starsza koleżanka po fachu musiała pokonać Mirrę Andriejewą, by znaleźć się w najlepszej ósemce. Tak się jednak nie stało. Młoda Rosjanka pewnie zwyciężyła 6:1, 6:1, zamykając drzwi 32-latce.

Magda Linette kończy przygodę z China Open 2024

Polka nie mogła być zadowolona z początku starcia. Już w pierwszym gemie straciła podanie, co rozpoczęło wielką serię Andriejewej. Choć obu zawodniczkom zdarzały się błędy, to Linette miała ich zdecydowanie więcej. Rosjanka przystąpiła do pojedynku w dobrej dyspozycji i było to również widoczne na tablicy wyników. Jej przewaga rosła z minuty na minutę. Po trzech przełamaniach prowadziła już 5:0. Co prawda, Linette przełamała ją w szóstym gemie, ale tylko na tyle było ją stać w pierwszej partii. Nastoletnia przeciwnika pewnie zwyciężyła 6:1.

Początek drugiej partii mógł wlać nadzieję w kibiców reprezentantki Polski. Linette już w pierwszym gemie przełamała Andriejewą. Na tym skończyła się jednak jej seria, gdyż po chwili to Rosjanka ruszyła do ataku, wygrywając trzy gemy z rzędu, w tym dwa przy serwisie 32-latki. Linette nie chciała sprzedać tanio skóry. Dała temu wyraz dobrze returnując w piątym gemie. Po raz drugi w partii wygrałą przy podaniu przeciwniczki. To jednak znów tylko napędziło Andriejewą to podkręcenia tempa.

Podobnie jak Linette, tak i ona pokazała pazur. Zmusiła starszą przeciwniczkę do błędów, które po paru chwilach dały prowadzenie 5:2. Polkę wygrała jeszcze trzeciego gema, ale to Mirra Andriejewa cieszyła się ze zwycięstwa 6:3 i awansu do ćwierćfinału China Open.

twitter

Mirra Andriejewa czeka na rywalkę w turnieju WTA 1000 w Pekinie

Pogromczyni Magdy Linette, Mirra Andriejewa, w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie zagra ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Amandą Anisimową a Qinwen Zheng.

Czytaj też:

Zdradził tajemnice ze sztabu Igi Świątek. „Sprawuje nad nią totalną kontrolę”Czytaj też:

Złe wieści nt. Huberta Hurkacza. Polak wydał komunikat. „Nie jestem w stanie grać na 100 procent”