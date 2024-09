Złe wieści nt. Huberta Hurkacza. Polak wydał komunikat. „Nie jestem w stanie grać na 100 procent”

Hubert Hurkacz niedawno, bo na tegorocznym Wimbledonie doznał bardzo groźnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z igrzysk olimpijskich. Konieczny był zabieg, a później rehabilitacja, by wrócić do pełni sprawności. – Pracujemy z Hubertem, a nie z kolanem. Skupiamy się na całym jego ciele. To człowiek-maszyna, który ma pracować na pełnych obrotach, żeby ochronić ciało przed kontuzjami. Realizacja planu treningowego zaczyna się o 7.00 rano i kończy o 20.00. Praktycznie 12 godzin – informował doktor nauk medycznych Bartłomiej Kacprzak, który przeprowadził operację.

Hubert Hurkacz wrócił na kort po przerwach

Po WImbledonie Polak zrobił sobie ponad miesięczną przerwę i wrócił dopiero na zawody w Montrealu. Następnie udał się do Cincinnati, skąd przeniósł się na US Open. Po wielkoszlemowym turnieju zakończonym w drugiej rundzie Polak zrobił sobie kolejną około miesięczną przerwę. W międzyczasie tenisista rozstał się z jego dotychczasowym trenerem Craigiem Boyntonem.

Polak wrócił do gry dopiero podczas ATP w Tokio. Polak zdecydował się na piękny gest i opublikował, że za każdego zaserwowanego asa, przekaże 100 euro na pomoc ofiarom powodzi. W I rundzie wrocławianin pewnie pokonał Marcosa Girona 6:4, 6:7, 6:4. W tym starciu zaserwował aż 17 asów, co dało po jednym dniu grania aż 1700 euro dla powodzian.

Porażka i sensacyjny komunikat: Podjąłem decyzję

W kolejnym meczu Polak zmierzył się z Jackiem Draperem. Niestety Polak był słabszy w tej rywalizacji i przegrał 4:6, 4:6. Po tym spotkaniu Polak wydał sensacyjne oświadczenie, w którym wraca do kontuzji i informuje, że nie daje rady grać swojego najlepszego tenisa.

„Powrót na kort po kontuzji i operacji nie jest taki jak oczekiwałem od siebie i nie jestem w stanie grać na 100 proc. swoich możliwości. Nie chcę tylko uczestniczyć w turniejach, ale grać o zwycięstwa w finałach, dlatego podjąłem decyzję o wycofaniu się z nadchodzącego turnieju w Szanghaju, aby skoncentrować się na dalszym wzmacnianiu siły mięśni i intensywnej fizjoterapii. Moim celem jest wrócić w pełni gotowym. Dziękuję za Wasze wsparcie” – informuje Hubert Hurkacz.

