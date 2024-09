Przerwano milczenie ws. Igi Świątek. „Rozbita psychicznie”

Tenisistka po US Open opuściła wszystkie ważniejsze turnieje w Azji – WTA 500 w Seulu i Tokio oraz WTA 1000 w Pekinie i Wuhan. Dla wielu kibiców to może być zastanawiające, bo Iga Świątek może na koniec sezonu stracić pierwsze miejsce w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki.

Co się dzieje z Igą Swiątek?„Rozbita psychicznie”

Co się dzieje z raszynianką? – Tylko najbliższe otoczenie Igi Świątek, sztab szkoleniowy mają wiedzę, co tam się wydarzyło. Informacje te są pilnie chronione i Iga dobrze robi, że wydaje taki suchy komunikat, bo im więcej spekulacji, tym trudniej przygotować się do kolejnych meczów – mówi Maciej Łosiak z redakcji „Tenis Magazyn”, cytowany przez Onet.

Teraz nowe informacje na temat naszej tenisistki opublikował serwis i.pl. Jak się okazuje, naszej najlepszej tenisistce dały się we znaki igrzyska olimpijskie, na których zdobyła historyczny dla Polski brąz.

"Świątek po Paryżu była tak rozbita psychicznie, że po wyjeździe do Ameryki Północnej na turnieje w Cincinnati (zrezygnowała z udziału we wcześniejszym Canadian Open w Toronto) i US Open, nie potrafiła nawet podczas treningu wymienić piłek na środku kortu" – czytamy w serwisie.

Iga Świątek z teamem postanowili oddać pozycję liderki

W związku z tym team Igi Świątek uznał, że lepiej będzie zrezygnować z dalekich wyjazdów i spokojnie przygotować się do WTA Finals, które w tym roku odbędą się w Arabii Saudyjskiej. "Zespół postanowił, że oddanie pozycji liderki w rankingu WTA Białorusince Arynie Sabalence, a także pokaźna strata finansowa azjatyckich nagród będzie dla Świątek zdrowsza i zaprocentuje w przyszłym sezonie niż granie ogonów w azjatyckich turniejach" – czytamy.

Zgodnie z informacjami dziennikarzy Iga Świątek aktualnie przygotowuje na korcie twardym w hali „Ace Tennis Raszyn”. Tam ćwiczy wraz z Tomaszem Wiktorowskim i sparingpartnerem Tomaszem Moczkiem.

Czytaj też:

Sztab Igi Świątek potwierdza ważną informację. Co z finałami BJKC?Czytaj też:

Iga Świątek wraca na kort? Organizatorzy turnieju nie pozostawili złudzeń