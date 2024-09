Iga Świątek wraca na kort? Organizatorzy turnieju nie pozostawili złudzeń

Sezon w tenisie powoli dobiega końca. Przed wielkimi finałami pozostało niewiele turniejów. Jednym z nich jest WTA 500 w Tokio, który zaplanowano w dniach 21 – 27 października. Jak się okazuje i w tym turnieju udziału nie weźmie Iga Świątek.

Iga Świątek wycofała się z kolejnego turnieju

Niedawno informowaliśmy, iż pierwsza rakieta świata wycofała się z turnieju rangi 1000 w Pekinie, który w ubiegłym roku wygrała. Absencję Świątek chce wykorzystać Aryna Sabalenka, która otwarcie mówi, że jej celem jest powrót na szczyt.

„Oczywiście jest to jeden z moich celów, aby zakończyć sezon na pierwszym miejscu na świecie, ale staram się na tym nie skupiać. Staram się skupić na mojej grze. Zostały już tylko trzy turnieje. Staram się po prostu grać jak najlepiej. Po sezonie zobaczę, czy to wystarczyło, aby zakończyć rok na pierwszym miejscu, czy też muszę poprawić coś jeszcze” – wyznała nie tak dawno temu.

Organizatorzy turnieju WTA 500 w Tokio podali listę zgłoszonych zawodniczek i na próżno szukać tam nazwiska Igi Świątek. Wśród nich są m.in. Jessica Pegula (3. miejsce/USA), 3. miejsce w światowych rankingach i wicemistrzyni US Open 2024, wicemistrzyni Australian Open 2024 – Zhen Qingwen (7. WTA), Emma Navarro (8. WTA), czy Danielle Collins (9. WTA).

"Jeśli chodzi o Japończyków, oprócz Naomi Osaki (73. WTA), która zwyciężyła w turnieju w 2019 r., udział w turnieju głównym zgodnie z rekomendacją organizatora weźmie Moeka Uchijima (63. WTA)" – czytamy w komunikacie.

twitter

Co się dzieje z Igą Świątek?

Co się dzieje z Igą Świątek? Na ten temat nie ma żadnych informacji. – Tylko najbliższe otoczenie Igi Świątek, sztab szkoleniowy mają wiedzę, co tam się wydarzyło. Informacje te są pilnie chronione i Iga dobrze robi, że wydaje taki suchy komunikat, bo im więcej spekulacji, tym trudniej przygotować się do kolejnych meczów – mówi Maciej Łosiak z redakcji „Tenis Magazyn”, cytowany przez Onet.

Czytaj też:

Ekspert docenia formę polskich tenisistek. Sprawią niespodziankę w Pekinie?Czytaj też:

Sztab Igi Świątek potwierdza ważną informację. Co z finałami BJKC?