Sztab Igi Świątek potwierdza ważną informację. Co z finałami BJKC?

Iga Świątek mocno zmartwiła swoich kibiców w ostatnich tygodniach. Polka najpierw wycofała się z turnieju WTA w Seulu, a następnie (pomimo wcześniejszego potwierdzenia udziału) zrezygnowała z udziału z zmaganiach w Pekinie (w których triumfowała w ubiegłym roku). Liderka światowego rankingu tłumaczyła to powodami osobistymi. Pojawiły się przez to wątpliwości co do jej dalszych startów, choć kibice dobrze zrozumieli potrzeby swojej idolki.

Iga Świątek może zagrać w finałach Billie Jean King Cup

Iga Świątekw planach miała jeszcze występ w turnieju w Wuhan oraz w kończących sezon WTA Finals. Paula Wolecka, PR menedżerka zawodniczki potwierdziła jej występ w drugim z chińskich turniejów. „Kolejny turniej, do którego została zgłoszona Iga to zawody w Wuhan” – powiedziała dla i.pl. Start zmagań zaplanowano na 7 października. Do tego czasu Polka może w spokoju zregenerować się i przygotować do imprezy.

W pierwotnym składzie reprezentacji Polski na finały Billie Jean King Cup nie widać nazwiska pierwszej rakiety świata. Dawid Celt ogłosił cztery nazwiska, choć później dodał, że wciąż jest miejsce na piątą osobę, nie zdradzając jednak nazwiska. Łatwo było domyśleć się, że chodzi o Swiątek. Wolecka wlewa nadzieję w kibiców Biało-Czerwonych, gdyż stwierdziła, że wszystko jeszcze może się zdarzyć. „W sprawie udziału Igi w turnieju Billie Jean King Cup nie zapadły jeszcze decyzje” – przekazała.

twitter

Kadra reprezentacji Polski na finały BJKC

Dawid Celt, kapitan reprezentacji, pierwotnie powołał do kadry Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Maję Chwalińską i Katarzynę Kawę. Polki ponownie wystąpią w finałach Billie Jean King Cup. Przed rokiem przegrały w rundzie kwalifikacjyjnej z kadrą Kazachstanu.

Czytaj też:

To wielki talent polskiego tenisa. Właśnie wywalczyła medal mistrzostw EuropyCzytaj też:

Iga Świątek to też jest człowiek. Pamiętaj o tym, zanim ponownie coś napiszesz