To wielki talent polskiego tenisa. Właśnie wywalczyła medal mistrzostw Europy

Monika Stankiewicz w sezonie 2024 parokrotnie dawała o sobie znać. Młoda tenisistka kończy w tym roku zmagania juniorskie, więc niedługo czeka ją mocne przejście do rywalizacji z profesjonalistkami. Zanim do tego dojdzie 17-latka może cieszyć się z ostatniego sukcesu w rywalizacji młodzieżowej.

Polska tenisistka z medalem mistrzostw Europy juniorek

W austriackim Oberpullendorfie odbywały się mistrzostwa Europy do lat 18. Stankiewicz przystąpiła do nich rozstawiona z piątym numerem, co już mogło zwiastować okazję na dobry wynik. Polka pokonała kolejno Cecilie Maeland z Norwegii, Iidę Heinonen z Finlandii, Łotyszkę Beatrise Zełtinę i Jekaterinę Perługinę z Austrii. Do półfinału awansowała bez straconego seta, ulegając jedynie w dziewięciu gemach (większość w ćwierćfinale)

W walce o finał czekała na nią turniejowa „czwórka” Alona Kovackova. Młodsza o dwa lata Czeszka okazała się zbyt silna. Nie dała żadnych szans Stankiewicz, wygrywając 6:1, 6:1. Choć reprezentantka Biało-Czerwonych przegrała, to od razu miała zagwarantowany medal. W rozgrywanym turnieju nie przewidziano rywalizacji o brązowy medal. Obie „przegrane” półfinalistki miały z góry zagwarantowane miejsce na najniższym stopniu podium.

Pomimo porażki z Kovackovą Stankiewicz docenia osiągnięty sukces. W mediach społecznościowych pochwaliła się nagrodą z Austrii. Zdjęcie opatrzyła opisem: „Dałam z siebie wszystko. Pozytywne zakończenie mojej juniorskiej kariery”.

Kariera Moniki Stankiewicz

Monika Stankiewicz to jedna z najlepiej rozwijających się młodych tenisistek w kraju. Trenująca w Warszawie 17-latka może pochwalić się występami na wszystkich juniorskich Wielkich Szlemach w tym sezonie. Najlepiej poszło jej w Wimbledonie, gdzie dotarła do najlepszej ósemki zmagań.

