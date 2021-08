Tokio 2020. Włodarczyk, Lisek i siatkarze w akcji. Oto terminarz startów Polaków we wtorek 3 sierpnia

Do końca Igrzysk Olimpijskich w Tokio pozostało kilka dni, a o medale wciąż walczą m.in. siatkarze, kajakarze i lekkoatleci. We wtorek 3 sierpnia swój ćwierćfinałowy mecz rozegrają podopieczni Vitala Heynena, którzy zmierzą się z Francją. Kibice będą także świadkami finałów z udziałem Piotra Liska i Anity Włodarczyk, a my przypominamy, kiedy dokładnie startują Polacy.

Program startów Polaków we wtorek 3 sierpnia:

godz. 2:05: lekkoatletyka, eliminacje 1500 m mężczyzn (Marcin Lewandowski, Michał Rozmys)

godz. 2:20: lekkoatletyka, eliminacje rzutu oszczepem kobiet – grupa A (Maria Andrejczyk)

godz. 2:30: kajakarstwo klasyczne, półfinał kobiet K1 200 m (Marta Walczykiewicz)

godz. 2:44: kajakarstwo klasyczne, półfinał mężczyzn C2 1000 m (Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak)

godz. 2:45: lekkoatletyka, eliminacje 400 m kobiet (Iga Baumgart-Witan, Natalia Kaczmarek)

godz. 3:23: kajakarstwo klasyczne, półfinał kobiet K2 500 m (Karolina Naja i Anna Puławska)

godz. 3:48: gimnastyka artystyczna, finał ćwiczeń na równoważni kobiet (Gabriela Sasnal)

godz. 4:37: kajakarstwo klasyczne, finał kobiet K1 200 m (ew. Marta Walczykiewicz)

godz. 4:54: kajakarstwo klasyczne, półfinał mężczyzn C2 1000 m (Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak)

godz. 5:47: kajakarstwo klasyczne, półfinał kobiet K2 500 m (Karolina Naja i Anna Puławska)

godz. 6:50: podnoszenie ciężarów, mężczyźni do 109 kg (Arkadiusz Michalski)

godz. 8:58: kolarstwo torowe, eliminacje sprintu drużynowego mężczyzn (Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel, Patryk Rajkowski)

godz. 9:50: kolarstwo torowe, pierwsza runda sprintu drużynowego mężczyzn (ew. Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel, Patryk Rajkowski)

godz. 10:35: kolarstwo torowe, wyścig o miejsca 7-8 sprintu drużynowego mężczyzn (ew. Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel, Patryk Rajkowski)

godz. 10:38: kolarstwo torowe, wyścig o miejsca 5-6 sprintu drużynowego mężczyzn (ew. Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel, Patryk Rajkowski)

godz. 10:41: kolarstwo torowe, wyścig o trzecie miejsce sprintu drużynowego mężczyzn (ew. Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel, Patryk Rajkowski)

godz. 10:44: kolarstwo torowe, finał sprintu drużynowego mężczyzn (ew. Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel, Patryk Rajkowski)

godz. 12:10: lekkoatletyka, eliminacje 110 m przez płotki mężczyzn (Damian Czykier)

godz. 12:15: lekkoatletyka, eliminacje pchnięcia kulą mężczyzn – grupa A (Michał Haratyk, Konrad Bukowiecki)

godz. 12:20: lekkoatletyka, finał skoku o tyczce mężczyzn (Piotr Lisek)

godz. 12:50: podnoszenie ciężarów, finał mężczyzn do 109 kg (ew. Arkadiusz Michalski)

godz. 13:00: zapasy, walka o brązowy medal (Tadeusz Michalik)

godz. 13:35: lekkoatletyka, finał rzutu młotem kobiet (Joanna Fiodorow, Anita Włodarczyk, Malwina Kopron)

godz. 13:40: lekkoatletyka, eliminacje pchnięcia kulą mężczyzn – grupa B (Michał Haratyk, Konrad Bukowiecki)

godz. 14:30: siatkówka, ćwierćfinał Polska – Francja

