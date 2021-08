Tokio 2020. Konrad Bukowiecki poza finałem. Fatalny występ Polaka

Do eliminacji w pchnięciu kulą zgłosiło się dwóch Polaków: Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk. Pierwszy z nich swoją walkę o finał olimpijski rozpoczął o godz. 12:15. W pierwszej próbie 24-latek nawet nie zbliżył się do odległości kwalifikacyjnej, która wynosiła 21,20 metra. Bukowiecki pchnął kulę na 20,01 m, co nie dawało mu wejścia do finału.

Druga próba w wykonaniu 24-latka była jeszcze słabsza, a kula wylądowała przed 20. metrem. Co więcej, Bukowiecki spalił pchnięcie. Polski kulomiot nie poprawił się również trzeciej próbie, kiedy to osiągnął odległość 19,44 m. Taki wynik oznacza, że Bukowieckiego nie zobaczymy w finale igrzysk, który rozpocznie się w czwartek 5 sierpnia o godz. 4:05 czasu polskiego. Jeszcze we wtorek 3 sierpnia o awans powalczy Michał Haratyk, a eliminacje z jego udziałem rozpoczną się o 13:40.

Osiągnięcia Konrada Bukowieckiego

Przypomnijmy, dla Konrada Bukowieckiego występ w Tokio nie jest debiutem olimpijskim. 24-latek zakwalifikował się do finału igrzysk w Rio de Janeiro, ale nie udało mu się zaliczyć żadnego ważnego pchnięcia. Rok później lekkoatleta sięgnął po halowe mistrzostwo Europy, a na swoim koncie ma także wicemistrzostwo Starego Kontynentu wywalczone w 2018 roku w Berlinie.

