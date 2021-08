Rusza Tour de Pologne. Ważne zmiany w transmisji wyścigu

Tour de Pologne rusza już w poniedziałek 9 sierpnia, a pierwszy etap zakończy się w Chełmie. Wyścig będzie tradycyjnie transmitowała Telewizja Polska, jednak zmagania kolarzy zobaczymy także w Polsacie. To duża zmiana w porównaniu do ubiegłych lat, kiedy to TdP relacjonował Eurosport.

Eurosport od lat transmituje kolarstwo, a na antenach stacji można było oglądać nie tylko Giro d'Italia czy Tour de France, ale również Tour de Pologne. Zmagania najlepszych zawodników na świecie komentowali m.in. Adam Probosz i Tomasz Jaroński, którzy są uznawani za ekspertów w swoim fachu. Tym razem nie usłyszymy ich przy okazji naszego narodowego wyścigu, ponieważ Eurosport nie będzie transmitował imprezy – podaje press.pl. Z informacji przekazanych przez wspomniany portal wynika, że Telewizja Polska nie udzieliła Eurosportowi sublicencji na transmitowanie Tour de Pologne. Prawa do relacjonowania wyścigu uzyskała z kolei Telewizja Polsat, która będzie pokazywała przebieg imprezy przez trzy kolejne edycje. Rywalizację kolarzy skomentują Marcin Lepa, Robert Radosz i Piotr Wadecki. Kiedy rusza Tour de Pologne? Pierwszy etap Tour de Pologne ruszy już w poniedziałek 9 sierpnia, a kolarze przejadą nieco ponad 216 km z Lublina do Chełma. Transmisja z wyścigu będzie dostępna od godz. 13:05 w TVP Sport i od godz. 17:30 w stacji TVP 1. O 13.05 rozpocznie się z kolei relacja na antenie Polsat Sport. Czytaj też:

