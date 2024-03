Przykra saga z trzykrotnym mistrzem Polski trwa w najlepsze. Ujawniono nowe informacje

Przypomnijmy, że wokół Unii Tarnów zrobiło się gorąco w momencie, kiedy główny sponsor klubu – Grupa Azoty – wycofał się z dalszego wsparcia. Te dwa podmioty były ze sobą związane wiele lat i ta informacja wstrząsnęła środowiskiem żużlowym w Tarnowie. Unia znalazła się bowiem w kiepskim położeniu. Klub kilka dni po komunikacie Grupy Azoty poinformował, że w Krajowej Lidze Żużlowej wystartuje, ale sytuacja dalej nie była do końca jasna. Końcówka marca to z kolei sprzeczne wieści dobiegające z miasta. Ostatecznie prezes oraz trener wystąpili na konferencji prasowej, by wiele spraw wyjaśnić.

Unia Tarnów wystartuje w lidze. Pomógł wojewoda

W czwartek najważniejsze osoby związane z tarnowskim żużlem poinformowali, że klub wystartuje w Krajowej Lidze Żużlowej i to głównie dzięki wsparciu zarządu województwa małopolskiego. Na konferencji prasowej był obecny wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

– Zastanawialiśmy się, czy wystartujemy. Rozmowy trwały do ostatniej chwili. Znajdowaliśmy się w dramatycznej sytuacji i byliśmy bliscy podjęcia decyzji o wycofaniu klubu z rozgrywek. Zwróciliśmy się o pomoc do marszałka województwa, który wcześniej zapewniał, że wsparcie może nastąpić. Na całe szczęście udało nam się podjąć współpracę – mówił podczas konferencji prasowej prezes klubu z Tarnowa Kamil Góral.

Pierwsze spotkanie tarnowianie odjadą już w najbliższą niedzielę, kiedy wybiorą się do Gniezna. W pierwszej stolicy Polski ma pojawić się najsilniejszy możliwy skład. Cóż jednak z tego, skoro przyszłość klubu wciąż jest niepewna.

Nie ma pewności, czy Unia odjedzie cały sezon

Z narracji prowadzonej przez Kamila Górala wynika, że Unia nie ma zabezpieczenia finansowego na cały sezon. Prezes trzykrotnych mistrzów Polski podkreśla, że klub wciąż szuka sponsorów. Być może niebawem zostanie ogłoszony sponsor tytularny.

– Nie ukrywam, że będą nam potrzebne dodatkowe środki finansowe, aby sezon bezpiecznie odjechać. Jesteśmy w rozmowach z wieloma firmami. Zachęcam do współpracy z nami, mamy szeroki wachlarz usług marketingowych – dodał.

Unia zatem wystartuje w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej, ale nie ma pewności, jakie będą jej dalsze losy. Można powiedzieć, że przykra saga związana z finansami klubu nadal trwa

Czytaj też:

Żużla ligowego w Krakowie jednak nie będzie. Są jeszcze gorsze informacjeCzytaj też:

Bartosz Zmarzlik jeszcze mocniejszy niż przed rokiem? Bonus dla Szymona Woźniaka