Polski medalista igrzysk olimpijskich bierze ślub. „Dziś ten dzień”

Tadeusz Michalik to jedna z największych niespodzianek reprezentacji Polski podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-Czerwony zapaśnik poszedł w ślady swojej siostry i zdobył brązowy medal w zapasach klasycznych. Nasz zawodnik występował w kategorii 97 kilogramów. W półfinale nie zdołał się postawić zapaśnikowi Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, ale w pojedynku o trzecie miejsce nie pozostawił reprezentantowi Węgier Alexowi Gergowi Szoke złudzeń. Michalik szybko wypunktował rywala i zakończył walkę przed czasem.

To ogromny sukces polskiego zapaśnictwa i jedna z 14 cegiełek do świetnego wyniku naszej kadry w Japonii. Do sukcesów zawodowych Michalik dołożył również jeden sukces prywatny.

Michalik wziął ślub

Tadeusz Michalik poinformował na swoim Twitterze, że w poniedziałek 16 sierpnia wziął ze swoją dotychczasową partnerką Pauliną Trawińską ślub. „To dziś ten dzień. Bierzemy ślub” – napisał w mediach społecznościowych zapaśnik. „Dziękujemy wszystkim za życzenia. Ciężko odpisać na każde z osobna. Jest nam niezmiernie miło czytając je” – dodał zawodnik.

