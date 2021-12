MŚ piłkarek ręcznych 2021. Deklasacja w meczu Kamerun-Polska

Z meczu ostatniej szansy Polki wracają z tarczą. Biało-Czerwona zdeklasowały wicemistrzynie Afryki. I to one zameldują się w kolejnej fazie tegorocznych rozgrywek o mistrzostwo świata.

MŚ piłkarek ręcznych 2021. Kamerun szybko został z tyłu

Polki po dwóch porażkach, w których momentami postraszyły silniejsze rywalki, wiedziały, że jeżeli nie odniosą zwycięstwa nad reprezentacją Kamerunu, to tegoroczny turniej zaliczą do bardzo nieudanych. Motywację naszych pań było widać od pierwszej sekund spotkania. Kamerun jedynie przez kilka pierwszych minut był w tanie dotrzymać kroku Polkom, które zdecydowanie przewyższały je umiejętnościami.

Biało-Czerwone przewagę punktową zaczęły budować około 5. minuty spotkania, kiedy to po trafieniach Matuszczyk i Achruk na tablicy widniał wynik 2:4. Minutę później do polskiej siatki trafiła Ekoh, ale na jej bramkę dwiema skutecznymi akcjami odpowiedziała Roszak i to Polki miały 3 trafienia przewagi.

W kolejnych minutach przewaga naszych zawodniczek była coraz większa. Po 30 minutach Polki schodziły z bezpieczną przewagą dziewięciu trafień (9:16). Niestety mimo dużej przewagi Polki zmagały się z kilkoma mankamentami. Zdarzały się proste straty, a także rzuty z nieprzygotowanych pozycji. Trener Polek mógł rwać włosy z głowy, widząc skuteczność swoich podopiecznych na linii 7. metra. Polki na bramkę zamieniły tylko 1 z 3 rzutów karnych. Kamerunki w tej kwestii były od nas lepsze, ponieważ wykorzystały 3 z 3 rzutów.

Kamerun-Polska. Wynik nie pozostawił złudzeń

W drugiej połowie gra naszych wyglądała dobrze i pewnie, choć pierwsze minuty drugiej odsłony gry były bardzo nerwowe i przyniosły sporo błędów po obu stronach.

Polki dość szybko „wzięły się w garść” i zaczęły sukcesywnie powiększać przewagę. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 19:33. Nadzieją napawa również fakt, że w drugiej odsłonie meczu Polki zdecydowanie lepiej radziły sobie na linii 7. metrów i nie dały się zatrzymać bramkarce rywali.

Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana reprezentantka Kamerunu Karichma Ekoh, która bez wątpienia była najlepiej rzucającą reprezentantką tego kraju. Po polskiej stronie na wyróżnienie zasługuje Romana Roszak, która zdobyła 9 bramek. Natalia Nosek zakończyła to spotkanie z sześcioma trafieniami na koncie.