Hubert Hurkacz z kluczową wygraną nad Rosjaninem. Teraz Polak zagra w hicie!

Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo trudne miesiące. Najlepszy polski tenisista doznał poważnej kontuzji kolana podczas ubiegłorocznego Wimbledonu. Uraz na trawie legendarnego turnieju w Londynie sprawił, że w ciągu kolejnych miesięcy, runął cały plan zarówno na sezon 2024, jak i otwarcie roku 2025.

Hubert Hurkacz w półfinale ATP 500 w Rotterdamie. Solidna forma Polaka

Wrocławianin musiał sobie radzić nie tylko z problemami zdrowotnymi. Ze względu na kontuzję, Polak stracił szansę na udział w igrzyskach olimpijskich. Paryski turniej przedstawiał się dla „Hubiego” w pozytywnych barwach. Hurkacz nie zagrał jednak w turnieju olimpijskim, gdzie poza rywalizacją singlową, stracił również szanse na miksta z Igą Świątek oraz debla z Janem Zielińskim.

Co gorsza, Hurkacz ze względu na swoją nieobecność w drugiej części roku 2024, zaczął być klasyfikowany coraz niżej w światowym rankingu. Dokładając do tego nieudany występ w Australian Open 2025, najlepszy polski singlista wypadł poza czołową dwudziestkę zestawu ATP. Co w ostatnich latach, wydawało się raczej nie do wyobrażenia. Hurkacz, póki co, wrócił do zdrowia – co najważniejsze – do tego z nowym trenerem (Nicolas Massu) oraz całkiem niezłą grą.

Widać to w Rotterdamie, podczas turnieju rangi ATP 500. W piątkowy bardzo późny wieczór, Polak odprawił w trzech setach Andrieja Rublowa 6:7(5), 6:3, 6:4. Zwycięstwo nad Rosjaninem było bardzo cenne. To pierwsza wygrana Hurkacza w 2025 roku nad zawodnikiem z czołowej dziesiątki rankingu ATP. Do tego dzięki zwycięstwu, już na pewno po turnieju w Rotterdamie Polak powróci do TOP 20 światowego zestawienia.

facebook

Hubert Hurkacz – Carlos Alcaraz. Gdzie oglądać hitowy półfinał?

W sobotnim półfinale „Hubi” zagra z jednym z najlepszych tenisistów świata, uważanym za następcę Rafaela Nadala, Carlosem Alcarazem. Hiszpan bardzo dobrze radzi sobie w Rotterdamie i z pewnością będzie faworytem starcia z Polakiem. Obecnie Alcaraz zajmuje trzecie miejsce w rankingu ATP, ale był już liderem światowych list. W samym 2024 roku Hiszpan wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe – w Paryżu i Londynie.

Początek meczu Hubert Hurkacz – Carlos Alcaraz planowany jest w sobotę (tj. 8 lutego) nie przed godziną 19:30. Transmisja dostępna będzie na jednym z kanałów Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo można skorzystać z oferty Polsat Box Go.

Czytaj też:

We Wrocławiu trwa najtrudniejszy sezon w historii. „Kobiet nie da się oszukać”Czytaj też:

Nagły zwrot ws. Agaty Wróbel. Polska medalistka olimpijska walczy o przetrwanie