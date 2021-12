Kto zawalczy na następnej gali KSW? Znamy nazwiska

W Gliwicach ma miejsce gala KSW 65. W walce wieczoru Mamed Khalidov zmierzy się o pas mistrzowski wagi średniej z Roberto Soldiciem. Na gali będzie miał miejsce również drugi pojedynek o pas między Danielem Torresem i Salahdine Parnassem.

KSW 65. 10 walk, Mamed Khalidov i Roberto Soldić w starciu wieczoru

Łącznie na karcie walk znalazło się 10 starć. Pozostałe to: Damian Stasiak – Lom-Ali Eskijew, Roman Szymański – Mateusz Legierski, Michał Kita – Marek Samociuk, Adam Niedźwiedź – Miroslav Broz, Damian Piwowarczyk – Marc Doussis, Anita Bekus – Magdalena Sormova, Patryk Likus – Piotr Olszynka oraz Szamad Erzanukajew – Bartosz Rewera.

Tuż przed rozpoczęciem pierwszego starcia włodarze organizacji KSW uchylili rąbka tajemnicy i ujawnili, co będzie się działo na kolejnej gali. KSW 66 odbędzie się 15 stycznia 2022 roku na Netto Arenie w Szczecinie. W walce wieczoru Marian Ziółkowski zmierzy się o mistrzostwo w wadze lekkiej z Borysem Mańkowskim. Dla Ziółkowskiego będzie to druga obrona pasa. Z kolei Mańkowski to były mistrz organizacji KSW w wadze półśredniej.

KSW 66. Włodarze ujawnili pierwsze nazwiska

Na gali KSW 66 w Szczecinie pasa w kategorii półciężkiej po raz szósty będzie bronił Tomasz Narkun. Przeciwnik „Żyrafy” nie został jeszcze ogłoszony. Innym głośnym nazwiskiem na karcie walk będzie Michał Materla. Były mistrz KSW w wadze średniej wraca do organizacji po krótkiej przygodzie z organizacją EFM SHOW, której był współwłaścicielem. Na KSW 66 zobaczymy też: Tomasza Romanowskiego, Gracjana Szadzińskiego oraz Wojciecha Janusza.

