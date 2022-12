Cristiano Ronaldo piłkarzem Al-Nassr. Z nimi zagra pierwszy mecz

„To coś więcej niż tworzy się historia. To podpisanie, które nie tylko zainspiruje nasz klub do osiągnięcia jeszcze większych sukcesów, ale zainspiruje naszą ligę, nasz naród i przyszłe pokolenia, chłopców i dziewczęta do bycia najlepszą wersją siebie Witamy @cristiano w swoim nowym domu @alnassr_fc” – czytamy w oficjalnym komunikacie Al Nassr.

Trudno nie zgodzić się z tymi słowami, ponieważ końcówka roku przyniosła nam transfer, który można okrzyknąć mianem wiekopomnego. 37-letni geniusz z Portugalii rozpoczyna nowy etap w swojej karierze, który przyniesie mu nie tylko nowe doświadczenia, ale też pozwoli na popularyzację piłki nożnej.

Pierwszy mecz Cristiano Ronaldo w Al-Nassr

Nowy zespół Cristiano Ronaldo, Al Nassr rozegra mecz jeszcze dziś (31.12) o godz. 18:30. Ich przeciwnikiem będzie zajmujące przedostatnią pozycję w Arabskiej pierwszej lidze Al Khaalej. Trudno oczekiwać, żeby Portugalczyk pojawił się na boisku w tym spotkaniu, jednak kolejne odbędzie się już 5 stycznia.

Wówczas naprzeciwko drużyny z Riyadhu stanie ekipa Al Taee, która zanotowała słabą passę czterech porażek z rzędu. Ostatnie spotkanie zwyciężyli 10 października, zatem można spodziewać się zwycięstwa znacznie wyżej plasowanego w tabeli Al-Nassr.

Które miejsce w tabeli zajmuje Al-Nassr?

Klub z Riyadhu obecnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli, ustępując jedynie Al Shabab o dwa punkty. Barwy liderującego klubu reprezentuje Grzegorz Krychowiak.

Co ciekawe, oba zespoły staną naprzeciw siebie już wkrótce, a dokładnie 14 stycznia o godz. 18:30. Gospodarzem będą liderzy i bardzo prawdopodobne, że Cristiano Ronaldo wyjdzie w podstawowym składzie zespołu przyjezdnego.

