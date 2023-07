Groźny wypadek podczas Tour de Pologne amatorów. Kolarz trafił do szpitala

Nie od dziś wiadomo, że kolarstwo to sport zarówno piękny, jak i niebezpieczny. Wystarczy minimalna nieuwaga, a może dojść do tragedii. Tym razem do groźnego incydentu doszło w trakcie Tour de Pologne amatorów – groźnemu wypadkowi uległ jeden z kolarzy. Z najnowszych doniesień wynika, że trafił on do szpitala w ciężkim stanie.

Groźny wypadek w Tour de Pologne amatorów

Drugi dzień rywalizacji w Tour de Pologne przyniósł nie tylko wiele emocji w głównej rywalizacji, ale także złe wieści z wyścigu dla amatorów, rozgrywającego się równolegle z tym podstawowym. Pierwotnie w mediach pojawiła się informacja o wypadku jednego z kolarzy, ale w całej sprawie nie było wiadomo zbyt wiele.

Dopiero później do sprawy odniosło się Pogotowie Ratunkowe z Jeleniej Góry. Imienia i nazwiska poszkodowanego nie ujawniono, ale wiadomo, że chodziło o mężczyznę mającego ponad 60 lat. Amator startujący w konkurencji towarzyszącej głównym zawodom nie był w stanie dokończyć etapu, ponieważ ucierpiał w wypadku.

Więcej informacji o wypadku w trakcie Tour de Pologne

Wszystko rozegrało się w rejonie Podgórzyna na Dolnym Śląsku. „Groźny wypadek podczas pokonywania trasy Tour de Pologne amatorów – jeden z kolarzy wypadł z trasy. Wspólne działania ratujące życie prowadził nasz zespół wraz z ekipą śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także medykami zabezpieczającymi TdP. Stan pacjenta jest ciężki. Mężczyzna nie był reanimowany na miejscu zdarzenia. Został przetransportowany LPR do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Więcej informacji wkrótce” – czytany na profilu facebookowym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

– Mężczyzna leżał w rowie, poza trasą wyścigu. Ma uraz głowy – zdradził natomiast Piotr Bednarek, rzecznik jeleniogórskiego pogotowia w rozmowie z Interią.

